與死神拔河！高級救護隊現場插管　救回呼吸衰竭台南女

▲台南市消防局第五大隊歸仁高級救護隊，插管成功搶救1名失去意識呼吸衰竭的女子。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊歸仁高級救護隊，受理歸仁區緊急救護報案，救護人員到場發現70歲女子已失去意識，經評估患者突然失去意識，且呈現呼吸衰竭症候，血氧數值僅有54％，經緊急致電成大醫院醫師，同意救護人員進行插管，成功把患者血氧拉升至99％，避免缺氧休克發生，並將患者送至市立醫院成功救治。

五大隊指出，高級救護員經給氧及進階呼吸道處置後，只讓患者血氧值升至76％，高級救護技員胡育銓、陳瑋杰、陳信閔，緊急致電成大醫院醫師，詢問是否同意進行插管處置，經醫師了解狀況後，隨即同意救護人員進行插管。在高級救護技術員專業技術下，成功完成插管處置，配合甦醒球給氧，成功在現場把患者血氧拉升至99％，避免患者於現場缺氧休克，並成功將患者送至市立醫院救治。

黃偉哲市長表示，歸仁高級救護隊是近幾年於南關區成立的專業救護單位，主要是提升市郊的醫療品質。主要成員都是受過近一年醫療專業訓練的高級救護技術員，在市民面對到緊急危難時，高級救護人員可以進行專業救護醫療處置，進而減少因送醫距離過長而造成憾事，專業救護隊的設置，是台南市民之福。

消防局李明峯局長表示，消防局目前已設置8個高級救護隊，其中歸仁高級救護隊是守護新豐地區的第1個救護專業單位，他們能執行相當專業的救護技術，例如：施打強心針及給藥，氣管內管插管、手動電擊等醫療技術，這些技術在緊急時刻，可以提升民眾救援的醫療品質，本案救護人員專業判斷，及時聯繫及進行專業醫療處置，成功避免患者病情加重，是消防人員的天職及使命。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，歸仁高級救護隊成員均有相當醫療經驗，可以立即判斷患者狀況，並給予最適當的處置。除在短短的時間內要判斷並完成如此專業的醫療處置，平時也重視醫療訓練及案例分享，著實的訓練除了提升救護人員的救護能力外，也提升現場判斷及應變能力。才能發揮在救治患者身上，也是專業救護隊設置的最大用意。