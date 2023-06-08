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布林肯若訪華「台灣問題」很關鍵　陸官媒諷：先補課中美三公報

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲近期西方媒體報導傳出美國國務卿布林肯（Antony Blinken）可能訪華。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年2月因中國間諜氣球侵入美國領空，宣布取消訪中行程。近期美國方面不斷傳出布林肯預計在未來數周內啟程訪問中國，對此，中國外交部昨回應「沒有可提供消息」，官媒《環球時報》今（8）日發出社評指出，美方欠下「舊債」就是落實兩國元首峇里島共識，應該要儘快補上被越扯越大的缺口，至於「台灣問題」更是不可踩紅線，建議訪華前先溫習中美三個公報。

近期美國主流媒體經常引用白宮官員匿名爆料，指稱布林肯將在未來幾周內訪華。《環時》社評表示，不排除是美國國務院採取慣用做法，透過向媒體放風來操縱輿論導向。中國外交部發言人汪文彬昨7日也回應，「沒有可以提供的訊息」，也就是既沒有承認也沒有否認，但能感受到中美雙方對布林肯訪華事宜態度上的溫差。

社評指出，中國外交部和中國民眾在今年1月份時的態度都是抱持，中方歡迎布林肯訪問中國，希望美方「堅持對話而非對抗、雙贏而非零和」；中美雙方的民眾以及國際社會對布林肯訪華推動中美關係轉圜尚抱有一定期待。然而2月份美方對「無人飛艇」事件做出過度反應，臨行前單方面推遲布林肯訪華。也破壞中美高層互動、溝通的難得機會。

社評進一步指出，沒過多久，美方又想和中國恢復高級別溝通的興趣和熱情，包括在各種國際公共場合向中國喊話，並頻繁抱怨中方「無視」、拒絕或取消美國提出的多項溝通請求，再加上美方與此類喊話形成強烈反差的種種遏制打壓中國的實際行動，給中國人的感覺是，華盛頓政客在演戲，演給國際社會看的。「中方還要配合表演，同時對演戲背後的真實用心保持警惕。這種情況下，布林肯訪華已經偏離了本來的溝通意義。」

▲▼中國間諜氣球、美中關係、中美關係。（圖／路透）

▲陸官媒稱，美方針對中國飛艇事件，導致雙方錯失溝通機會。（圖／路透）

社評稱，「在沒有看到美方的誠意之前，有必要暫時晾一晾美國人，這是中國社會的普遍想法。」不管如何，布林肯訪華都不是壞事，也不會反對他來，必須看到足夠的誠意和善意，才真正推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

社評強調，「不少美國媒體表示，台灣問題是布林肯訪華的重要議題。必須要向美方強調，台灣問題是中國的內政，跟美方沒有什麼可談的，但確實需要美方慫恿『台獨』的惡劣政策和錯誤行為向中方做出解釋。中方的立場、紅線很清晰，維護國家統一和領土完整的意志和能力堅不可摧，建議華盛頓高官來華訪問之前，都溫習一下中美三個聯合公報是怎麼說的，以免中方到時候還要花時間給美方補課。」

最後，社評指出，對於布林肯訪華的最新報導，白宮方面雖未明確證實，但表示「有信心」美中兩國能夠「恢復峇里島精神」。實際上，落實兩國元首峇里島共識，本就是美方拖欠下的舊賬，它理應儘快補上已經被越扯越大的缺口。很大程度上取決於美方對華接觸時，是落實元首共識、修補雙方關係的誠意，還是借會談試探中方底線、試圖打壓中國讓步的算盤。

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