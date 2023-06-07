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官員曝美卿布林肯計畫　數周內重啟訪中

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）

▲美卿布林肯預計訪中。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年2月因中國間諜氣球侵入美國領空，宣布取消即將到來的訪中行程。經過3個多月後，一名官員6日向媒體透露，布林肯預計在未來數周內啟程訪問中國。

路透社引述官員報導布林肯計畫近期內訪中的消息，此次出訪是華府當局有意踩出的一大步，符合總統拜登所說的美中兩大經濟體關係「解凍」的安排。

該名匿名官員並未透露布林肯明確訪中時間。國務院也未證實任何有關布林肯未來行程的消息，首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，「我們沒有國務卿的行程要宣布，像我們先前說的，當情況允許時，就會重新安排國務卿訪問中華人民共和國的行程。」

中國駐美大使館也未對此回應。

另外，美國印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）在智庫哈德遜研究所活動中表示，與北京的交流正在改善，雙方溝通管道逐漸開放，美方也能夠更具體地表達在印太地區的利益與擔憂；然而美方仍未能讓中國同意有效的危機機制。

康貝爾指出，美加軍艦在台灣海峽行駛自由航行權，3日遭到中國驅逐艦危險橫切軍艦前方，顯示了美中之間，的確需要一套機制來防止類似情況造成的意外後果，這樣的後果可能會導致更嚴重的情況。

儘管許多軍事專家及海軍人員都指出，中國驅逐艦橫切美艦前方，最近距離不到150碼（約137公尺）的行為相當危險，因為在海上如此短的距離，軍艦有可能無法及時停下而撞上，中國外交部發言人6日堅稱，中國海軍採取的措施「合理、合法，而且是專業及安全的。」

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