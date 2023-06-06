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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸駐宏都拉斯大使館開館　宏國總統卡蕬楚本周訪中4天

▲▼大陸駐宏都拉斯大使館開館。（圖／翻攝自推特）

▲大陸駐宏都拉斯大使館開館。（圖／翻攝自推特）

記者鄭思楠／綜合報導

宏都拉斯今年3月宣布與台灣斷交，與中國建立外交關係。中國駐宏都拉斯大使館在當地時間周一（5日）上午，在宏都拉斯首都德古西加巴舉行開館儀式，同時宏都拉斯外長雷依納（Enrique Reina）證實，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）將於6日啟程訪問中國4天，成為首位訪中的宏都拉斯總統。

據《新華社》報導，開館儀式由中國駐宏都拉斯使館臨時代辦于波與雷依納為大使館揭牌，于波致辭時表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是國際大義、大勢所趨、人心所向。宏方以開闊戰略視野和堅定政治意志，抓住歷史機遇作出承認一個中國原則的重要決斷，成為中國第182個建交國，中方對此表示高度讚賞。雙方在建交不到3個月，已迅速對接各領域交流合作，不斷凝聚起推動兩國關係發展的共識和力量。

▲▼ 宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

雷依納在致辭中對中國駐宏都拉斯使館開館表示祝賀。他表示，宏都拉斯與中國建交是宏方獨立自主的決定，有助於宏方發展多元化國際關係，加入世界主流。宏方將堅定恪守一個中國原則，希望兩國共同推動貿易合作，以改善宏基礎設施、助力減貧事業、創造就業機會，加強民眾福祉、促進社會繁榮。

據路透報導，雷依納證實，總統卡蕬楚將於6日啟程前往中國，預計展開為期4天的訪問，期間雙方將簽署多項合作協議。而卡蕬楚周一在社交網站發文則表示，應中國國家主席習近平邀請，將於本月9日至14日訪問中國。

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