國企高層小三「學生照」出土！頂男生頭胖到80kg…真實顏值驚呆全場

▲董女青澀素顏照（右）也被挖出。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國企中石油旗下寰球工程項目管理（北京）有限公司執行董事、總經理胡繼勇，近日被意外拍下在街頭牽著一名身材高挑的正妹小三。事後，該小三成長背景全被網友挖出，女方姓董，今年27歲，碩士畢業進入中石油集團工作，曾在社交軟體公開自己減肥25公斤的勵志經歷，青澀素顏照也意外曝光。

▲她曾頂著一頭男生頭短髮。（圖／翻攝自微博）。

網傳影片顯示，身穿粉紅色上衣，戴著細框眼鏡的男子走在大街上，一旁長髮女子的修長身材在細肩帶洋裝下顯得玲瓏有致，不一會兒，女子主動上前「自然」地牽起男子的手，兩人十指緊扣，漫步在步行街上。

網友爆料指出，小三、元配、胡繼勇都在同一公司共事。隨後，網友很快挖出，小三以前拍下的性感火辣照，更爆出一張疑似公司內部宣傳稿的文章截圖。照片顯示，董女以「健身達人」為題，為寰球工程項目公司員工。

▲公司宣傳文描述東女的的截圖。（圖／翻攝自微博）

董女自述，自己是寰球項目公司QHSE與技術部員工。她點出自己的性格和嗜好，「樂觀開朗、愛好廣泛，在工作之餘進行健身，羽毛球、乒乓球、登山遠足等體育活動。」董女再列出，「每周進行四到五次的體育運動，讓我學會自律的同時，也讓我明確了生命不息，運動不止的人生觀念。」

至於工作表現方面，今年2月21日，董女曾被公司以「奮鬥中的榜樣---寰球項目公司的董女先進事跡」為題的文章點名稱讚。文章指，「董為人熱情，性格開朗、對待工作一絲不苟」、「獲得公司幹部員工的廣泛認可」，因此獲「北京項目管理公司和公司2022年度 QHSE先進個人榮譽稱號」。網上更流傳一張疑似由胡繼勇向董女頒獎的相片。

▲董女曾獲得公司先進員工。（圖／翻攝自微博）

隨後，網友也深挖出她的成長背景，董女生於1996年，2014年考入中國石油大學機械與儲運工程學院，還曾代表當屆優秀新生上台致辭。2021年，董女完成碩士學業後，順利進入寰球工程項目管理有限公司工作。

除了是個名副其實的學霸外，董女還有一段頗為勵志的減肥史。她2017年發文稱，自己從小到大都是偏胖的體型，在考入大學前，身高171公分的她狠心從160斤減到了110斤（80公斤-55公斤）。

▲她還自曝減肥史。（圖／翻攝自微博）

董女在社交平台上分享過不少穿著性感的照片，照片中的她，無一例外膚白貌美大長腿，不少照片的尺度都頗大。

另外，董女私生活奢侈，曬過各種奢侈品和鑽戒。她還自曝，自己在高端時尚百貨旗艦店SKP的積分達到了240萬分，也就是她最少在此地就消費了240萬元（人民幣，下同）。除此之外，董女還曬過不少旅行、在豪華酒店度假、豪華新家等等照片。

▲董女私照尺度很大。（圖／翻攝自微博）

最新消息指出，這起事件爆發後，胡繼勇已被免職。中國石油北京項目管理公司也正式通報，表示胡繼勇案件接受紀委核查，公司也將根據結果進一步作出處理。