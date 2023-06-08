陸國企高層當街牽小三「2人都完蛋」！公司最新處理：女方也停職

▲陸國企高層小三也被免職。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中石油集團旗下寰球工程項目管理（北京）有限公司的執董兼總經理胡繼勇，因當街牽小三被拍到，遭免職並接受公司核查。8日最新消息爆出，中國石油北京項目管理公司透露，涉事兩人均被停職，接受紀委調查，公司領導正在開會研究。

據《大風新聞》報導，事件起因是，一名街拍攝影師拍到一中年男子與年輕女子牽手逛街，舉止親密，後將影片發至網上，引發網友關注。

有網友稱，該中年男子是寰球工程項目管理（北京）有限公司的執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，但其所牽手的女子並非胡繼勇的妻子。還有網友稱，影片中的女子是寰球工程項目管理（北京）有限公司員工。

天眼查顯示，寰球工程項目管理（北京）有限公司法定代表人胡繼勇，由中國石油集團工程有限公司100%持股，屬於中國石油天然氣集團。

▲女方私照。（圖／翻攝自微博）

6月7日，正在中國石油天然氣集團有限公司巡視的中央第十巡視組工作人員表示，會關注該問題，並就該問題進行登記，將按照程序交承辦部門處理。

當天下午5時30分，中國石油北京項目管理公司官方公眾號發布的《情況通報》顯示，涉事人員胡繼勇已被免去寰球工程項目管理（北京）有限公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受紀委核查。

對此，不少網友疑惑，為什麼高官被免職，接受紀委核查，而涉事女子卻沒有相關通報內容？

6月8日上午，中國石油北京項目管理公司宣傳部工作人員表示，此事公司紀委已經介入，事件正在核查。

涉事女子是否被停職，接受紀委核查？工作人員表示，肯定的，但紀委暫時還沒有給情況反饋，「公司正在開會研究，具體處理結果由領導來定，一旦有結果我們肯定會公之於眾。」