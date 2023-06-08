國企高層小三「同款花裙」賣翻了！外號「免職裙」一下午飆800件

▲胡繼勇（左）、董思槿（右）牽手逛街被拍到。（圖／翻攝頂端新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸中石油集團旗下公司的執董兼總經理胡繼勇，因牽著超正小三逛街被拍到，目前已遭免職。事發之後，小三董思槿所穿著的同款花色連衣裙竟銷量暴增，一個下午就飆到800多件，甚至獲得了「免職裙」及「小三裙」等外號。

▼董思槿穿著的同款裙子在網路上熱賣。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，事件發酵的當天下午，小三董思槿所穿著的同款花色連衣裙就已經被網友找了出來，從網購平台的數據可以發現，該款連衣裙的銷售量已經達到了800多件。

從購物平台上的標價可以看到，裙子原價618元人民幣（2660元新台幣），特價556元（2392元新台幣），價格不算太貴。

網友也找出了董思槿2021年8月購買了該件連衣裙之後的評價，她留言表示，「非常好看，姐妹們衝！」並附上了一張自己試穿的照片。

▼董思槿買了裙子之後，還評價大讚好看。（圖／翻攝微博）



還有網友為該款裙子取了「免職裙」及「小三裙」等外號，但卻意外引起男女互罵，許多人認為外遇不全是小三的錯，不應該針對女裙，給女裙上標籤，「怎麼不給男生穿的POLO衫取名？叫『免職POLO衫』啊！」

另外，也有人查出董思槿手提包包的款式，疑似是Lady dior的戴妃包，為2021年的新年限定款，主要元素為扶桑花，採用米色印花牛皮製成，當時官網的標價為4.4萬元人民幣（約18.9萬元新台幣）。

▼董思槿的手提包疑似是Lady dior的戴妃包。（圖／翻攝微博）

