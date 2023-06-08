獨／「螞蟻雄兵」訪日行展外交實力　柯文哲下半年將「再訪新加坡」

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

民眾黨總統參選人黨主席柯文哲，4月結束美國行後，6月啟動日本行，相較於21天美國行被外界質疑鬆散的「long stay」，為期5天的日本訪問可說是紮實有料的「鐵人行程」，就連我駐日代表謝長廷都說，「他們排的行程，有的我也很驚訝、很不容易」，可見柯文哲確實藉由日本行展現出民眾黨的外交實力，而據了解，柯文哲預計今年下半年還要再出訪新加坡。

據了解，柯文哲要訪問日本早已定案，但實際敲定訪日時程、內容，都是在出發前3週左右才開始動手，而當中最主要籌備角色，就是前市長辦公室主任、前台日經貿文化交流協會台北分會長謝明珠；外界普遍對謝明珠並不熟悉，但在此趟日本行當中，由於謝精通日語，在普遍對英文有距離感的日本人眼裡，顯得格外親切。

▲民眾黨主席柯文哲「日本台灣選哲之友會」籌備處揭牌儀式，柯妻陳佩琪旁依序為立委邱臣遠、顧問謝明珠（右2）。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲此番日本行，妻子陳佩琪也陪同出訪，一改過往簡樸穿搭，整整5天陳佩琪都是亮色洋裝搭配髮飾，有意配合現為總統參選人身份的丈夫柯文哲，以「總統參選人的夫人」亮相；雖然陳佩琪仍與過去相同，未與媒體多所寒暄，但7日晚上被媒體邀約受訪時，一改過往低調態度，答應參與。

當柯文哲一行人抵達東京後，由「先鋒隊」顧問謝明珠等人在機場外迎接，隨後啟程前往東京媽祖廟，由4月才擔任日本關東「信賴台灣之友會」顧問的東京媽祖廟董事長詹德薰親自迎接，加上詹德薰與廟方人員幫柯文哲高喊「凍蒜」，被質疑有拔樁意味。

當晚僑宴為「日本國會窗口」主辦，而「日本國會窗口」的前身則是「日本前首相安倍晉三後援會」，也是由詹德薰所創立；協辦單位則有東京台灣商工會、世界華人工商婦女企管協會日本分會；而和台僑交流過程，也透露出該天的媽祖廟、僑宴都是由民眾黨立委邱臣遠牽線。

據了解，柯文哲5天日本行當中，與會的參眾議員，都是由邱臣遠與謝明珠一一聯繫，舉例來說，在確定立憲民主黨參議員「台灣女兒」蓮舫的拜會行程中，邱臣遠為此提前飛了一趟日本，當面與對方碰面約時間。

而此趟日本行最受關注的，莫過於2位前首相野田佳彥、麻生太郎，野田佳彥早在民眾黨公布柯文哲將訪日之前，就已經確定將有此拜會。

但在麻生太郎部分，據了解，直到訪日之旅要出發前幾天才正式確定，一開始由前民眾黨副秘書長蔡增家負責該項行程，不過一直處於「確認中」狀態，過程中經過幾度波折，除了動用團隊中謝明珠、邱臣遠等人努力之外，還有透過民間友人確認麻生太郎意願，如同柯文哲一直以來的理念，「相信眾人的智慧會超越個人的智慧」，最終才確定且明朗化。

▲民眾黨主席柯文哲、駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

民眾黨此趟訪日行如同「螞蟻雄兵」，集結諸多眾人的努力，才確定好此5天日本行，連駐日代表謝長廷7日都直言，儘管此次見到的人，有些是上次見過的，但行程都是民眾黨自行安排，儘管駐日代表處有提供一些聯絡名單，不過其實多數都是民眾黨自己處理，「他們排的行程，有些我也很驚訝」。

不過，此次日本行程當中，仍有稍嫌不足之處，例如早稻田大學向學生簡報柯文哲時，仍不斷提及在台北市政府的市政成績，使「總統參選人」層級降低，加上無論是台僑或學生提問時，都在詢問國政或兩岸題目，柯文哲仍未多加論述，最後到日本外國特派員協會（FCCJ）時，外媒們不斷詢問「具體論述」。

除此之外，柯文哲在接受日本媒體訪問時，談到釣魚台的問題時，拿出蘇澳漁民的言論，認為台灣漁民不會是自己要爭這塊土地，而是希望能在那裡捕魚，「要先解決現在問題，有爭議的以後再解決」，受到國內政壇上議論，認為柯竟在主權議題上退讓，成為柯文哲此趟訪日行程回來之後，必須面對的問題。

有日本當地媒體向《ETtoday東森新媒體》記者透露，多數日本人對柯文哲並不熟悉，相較於現任副總統賴清德，柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜較為陌生，但因柯文哲現在身份特殊，所以仍受到日本當地媒體重視，加上日本民眾抱持「討厭（中共國家主席）習近平」態度，認為「台灣有事，日本有事」，所以柯文哲一舉一動，都顯得格外重要。

而努力拚「非賴共主」的柯文哲，在8日傍晚結束日本行時，被問到有無下次出訪規劃？他表示「再看看」，但如果該去的話，台灣周邊的國家，包括東南亞國家應該要去，對台灣新南向政策來說，是很重要的地方，「美日跟台灣國家安全息息相關，可是台灣經濟發展（的話），恐怕東南亞才是重點。」

柯文哲語帶伏筆，只說出「東南亞」地區，據了解，柯文哲預計今年下半年再訪新加坡。柯文哲擔任台北市長時，曾趕在2022年12月初飛新加坡，但行程僅只有2天，相當匆促，所以讓柯文哲萌生再訪意願。

據了解，柯文哲想再訪新加坡，一共有3個原因，第一是2022年就曾到訪過李光耀學院，當時有李光耀學院的學者邀請柯文哲未來到此做演講；第二個原因，近柯人士透露，柯文哲對於新加坡領導高層如何建立，非常希望能有更進一步瞭解，例如新加坡衛生部長背景為大數據專家，與台灣從公衛系統當衛生部長不同，讓柯文哲大感興趣。

除此之外，第三個原因，則是因為新加坡能源政策特別，新加坡總理李顯龍過去會晤澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）時，簽訂兩國之間一項新的綠能協議，將透過海底電力電纜把大量太陽能發電輸送新加坡，使柯文哲認為新加坡能源政策有值得借鏡之處。