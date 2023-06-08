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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝長廷揭柯文哲民調會再進步　送8字箴言

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲4日起展開為期5天的訪日行程，他昨日（7日）傍晚前往駐日代表處拜會駐日代表謝長廷。謝長廷被問到柯文哲未來能否開枝散葉，不僅送上8字箴言「江湖險惡，請多珍重」，還直言想當選就是票要增加，柯文哲的民調應該還會進步。

▲▼民眾黨主席柯文哲拜會駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲拜會謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲7日傍晚與謝長廷會面，提及謝長廷長期對他非常照顧，算是他的人生導師。而謝長廷被問到柯文哲未來能否開枝散葉，避免落花流水，他送上8字箴言「江湖險惡，請多珍重」，並表示「要避免票減少，想當選就是票要增加，朋友多多、支持者越來越多，政治就是信任，信任增加，政黨就是增加。」

謝長廷接著說道，「我想他現在不需要問我建議，我看他簡報給我看時，我覺得我來處理也不會比他好」，推測未來柯文哲的民調支持度應該會再進步，但要贏過國民黨的侯友宜和民進黨的賴清德並不輕鬆。

柯文哲近期積極針對各種議題發表意見，柯文哲7日接受日本媒體《朝日新聞》專訪時提到兩岸議題，直言民進黨與中國完全無法對話，國民黨則對中國過於順從，台灣人民已經失去對國民黨與中共對話的信任，而他在市長任內8次與中國進行地方政府交流，有與中國對話的實績，且民眾黨從未遭到中國拒絕對話，至少在一定程度上獲得了中國的信任。

而華府兩岸專家葛來儀日前曾表示，北京傾向支持曾來往過的民眾黨主席柯文哲；但柯文哲解讀葛來儀是指，所有參選人中，自己是最能跟中、美兩邊溝通的人，引發葛來儀不滿，並要求柯文哲停止談論她。對此，柯文哲7日反嗆，「是妳先討論我的」、「妳覺得妳有多重要？」

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