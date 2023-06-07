再送「江湖險惡」箴言　柯文哲如何避免「落花流水」？謝長廷這樣說

▲民眾黨主席柯文哲拜會駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

欲挑戰2024總統大選的民眾黨柯文哲啟動訪日行，7日拜會駐日代表謝長廷。針對柯文哲未來能否開枝散葉，避免落花流水？謝長廷認為，要讓信任增加，政黨就會增加；至於要不要再送箴言給柯文哲，謝長廷說自己就曾送過「江湖險惡」等言論。

柯文哲訪日行第4天，傍晚到駐日代表處見謝長廷，只見謝長廷看到柯文哲後就先握手合照，兩人臉上充滿笑容，互動極佳，隨後謝長廷便發表長達7分鐘的致詞，可說是「滔滔不絕」，且原本規定駐日媒體提1問題、國內媒體提2問題，但謝長廷於現場時直言「沒關係」，便開放媒體問到飽。

2019年柯文哲訪日時，謝長廷自嘲謝系已解散，媒體形容是「開枝散葉」，謝仍笑回「落花流水」，並贈送給柯文哲「江湖險惡，請多珍重」8字箴言。被問到如何看待柯文哲的民調，未來能不能開枝散葉、避免落花流水？謝長廷說，「要避免票減少，想當選就是票要增加，朋友多多、支持者越來越多，政治就是信任，信任增加，政黨就是增加。」

謝長廷提及，每個人都要把對方信任毀掉，就會有很多籌劃，「政治人性有時候會扭曲，但我想他現在不需要問我建議，我看他簡報給我看時，我覺得我來處理也不會比他好。」所以柯文哲應該是會進步，但相對的，「因為他（柯文哲）不是跟我選，跟我選的話，他一定贏！他現在要跟侯友宜選，得贏過侯友宜和賴清德，一座一座山。」

媒體追問，會不會再送柯文哲箴言，現在江湖還險惡不險惡？謝長廷回應，「我上次就送江湖險惡，江湖險惡不會因為他參選，就變得不險惡。」坐在一旁的柯文哲則說「只會更險惡」。

謝長廷稱，有時候會忽略家庭、工作與家庭照顧，但朋友是永遠的，做人也是永遠的，政治有時候則是短暫的，「政治忠孝難兩全。」