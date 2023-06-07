民眾憂駐日代表處「替柯文哲造勢」　謝長廷澄清2誤會：他本身會發光

▲民眾黨主席柯文哲拜會駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲4日展開訪日之旅，7日赴駐日代表處，由駐日代表謝長廷親自接待。謝長廷致詞時透露，很多人用電話、簡訊詢問他，是不是要接待柯文哲、替柯文哲造勢，但這是一個很大的誤會，因為駐日代表處是代表台灣，不是代表政黨，而且依照柯文哲現在的光芒，已不需要任何人替他造勢，「本身就會發光」。

柯文哲訪日行第4天，傍晚到駐日代表處見謝長廷，只見謝長廷看到柯文哲後就先握手合照，隨後發表致詞。謝長廷表示，柯文哲此趟行程非常倉促與短暫，在繁忙之中抽空來到代表處，「我非常歡迎」。

話鋒一轉，謝長廷說，有些人對駐日代表處不太了解，但有透過電話、簡訊詢問他，「是不是要接待柯文哲，替柯文哲造勢？」聽聞此言論，坐在一旁的柯文哲立刻哈哈大笑。

謝長廷強調，「這是很大的誤會，第一，我們代表處是代表台灣，不是代表政黨，也不代表任何個人。」基本上在正常國家來說，就是指大使館，但因為台灣跟日本沒有邦交，所以透過交流做外交，另一方面也做政黨、議員、議會、城市外交等做補充加強，「任何政黨來日本做交流，我們都是心存感謝，也非常歡迎。」

謝長廷說，第二個誤會，就是依照現在柯文哲的光芒，已經不需要任何人來替他造勢，「他本身就會發光了！」