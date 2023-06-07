為柯文哲更動辦公室擺設！謝長廷：若服務不好　你未來如有權力也可改

▲民眾黨主席柯文哲、駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

欲挑戰2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，7日傍晚到駐日代表處拜會駐日代表謝長廷。謝長廷回憶起2019年替柯文哲打80分，隨後又笑稱，如果柯文哲覺得駐日代表處哪裡不好，未來如果有權力便可更改，暗指若柯文哲當選總統後可擁有更改權力。

柯文哲訪日行第4天，傍晚到駐日代表處見謝長廷，只見謝長廷看到柯文哲後就先握手合照，兩人臉上充滿笑容，互動極佳，隨後謝長廷便發表長達7分鐘的致詞，可說是「滔滔不絕」。

謝長廷致詞時提及，自己2019年曾替柯文哲訪日行打分數，當時他評了80分，扣分點在於柯文哲見東京都知事小池百合子時沒有打領帶。而剛好柯文哲上一場行程就是見小池百合子，此時柯也沒有打領帶，使他直言「我這次沒有。」

謝長廷說，柯文哲現在沒有打領帶，但他注意到其他張照片時都有。柯文哲則笑說，因為剛剛見小池百合子時，對方說要推廣夏天不戴領帶，所以自己就趕快拿掉了。而謝長廷認為，柯文哲這次服裝整齊，應該要感謝夫人陳佩琪。

隨後，謝長廷表示，自己這次沒有跟柯文哲訪日團，所以不曉得分數要打幾分，但相信會讓國內轉播程度，應該是分數滿高的。

話鋒一轉，謝長廷說，這次柯文哲來日本，也讓他感覺很奇怪，因為平常現場擺設不是這樣，是媒體太多才改變，「如果你覺得我們服務不好，或是哪裡要改變，以後如果你有權力可以改，你可以改，也歡迎你再來⋯不過有時候就不能來了也不一定。」謝長廷此言意指若柯文哲2024當選總統，就可以改變駐日代表處，但也礙於總統身份恐無法訪日。

被問到如何看待柯文哲的選情，上次給予80分，這次會不會給更高？謝長廷回應，這次沒有陪柯文哲，所以沒打分數，但此趟行程見面的人，都是之前有見過的，不過行程是民眾黨自己安排，「他們現在已經有作為一個政黨能力，我們有提供一些聯絡名單給他們，但其實都是他們自己來，他們行程有的我也很驚訝、很不容易，他們有在成長。」