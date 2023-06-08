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大陸 大陸焦點 特派現場

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

正妹意外被拍到與中國大官不倫，起底背景狂到顛覆三觀！竟是白富美「包養」老總。（翻自推特）

▲正妹意外被拍到與中國大官不倫，起底背景狂到顛覆三觀！竟是白富美「包養」老總。（圖／翻自推特）

圖、文／鏡週刊

今日中國網友熱烈討論中石油北京寰球工程項目公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，到四川出差時，與一名正妹發生不倫戀的事件，原本只是攝影師單純拍正妹的畫面，卻意外爆出兩人的出軌真相。但現在更有網友爆料，其實這名正妹小三的來頭也不小，家裡背景超硬、很有錢，正妹根本是名符其實的「白富美」，身旁的胡繼勇，只不過是她「包養」的老總。

一開始不少網友猜測，這位正妹是利用肉體上位，成為胡繼勇的小三，並趁著胡繼勇出差期間在四川成都出遊。隨後這名正妹的背景也被起底，就有網友指出，其實這位正妹的背景非常硬，爸爸曾經是國家重點栽培人才，曾到日本早稻田留學，回國後位居要職，而且家裡財力相當雄厚，正妹的衣服包包幾乎全是名牌，因此正妹可謂是「白富美」。不僅如此，正妹本人也都在美國受教育，直到大學才回來中國於中國石油大學學習，所以她的作風也比較洋派，經常穿著較裸露的衣服，甚至拍攝大膽性感照。

網友起底正妹背景不單純。（翻自推特）

▲網友起底正妹背景不單純。

正妹本身都在美國受教育，作風較洋派。（翻自推特）

▲正妹本身都在美國受教育，作風較洋派。

更有網友指出，這位白富美正妹本身就是一名超級交際花，喜歡和不同階層、不同年齡的人來往，正常交往、約炮幾乎都經歷過。因此就有網友調侃，胡繼勇只不過是正妹的「老baby」，而且不是老總包養正妹，反而是正妹「包養」老總。

最新消息指出，這起事件爆發後，胡繼勇已被免職。中國石油北京項目管理公司也正式通報，表示胡繼勇案件接受紀委核查，公司也將根據結果進一步作出處理。

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