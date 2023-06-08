全台連7天防大雨！谷超估明變中颱　周末強對流擴大

▲氣象局觀測，谷超颱風今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周六至下周一梅雨季第5波鋒面（為滯留鋒）逐漸接近，局部地區有陣雨或雷雨的機率，午後對流旺盛致使降雨範圍擴大、雨勢增強，其中有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生。中央氣象局預報員葉致均則說，輕度颱風谷超周五有機會增強成中度颱風，對台灣沒影響，但會把南海低壓帶帶上來，未來一周全台要注意局部大雨機率。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（8日）吹偏南風，花蓮、台東不定時有零星短暫陣雨，中南部沿海清晨也有零星降雨，各地上半天較穩定，午後有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



葉致均說，周五、周六北方鋒面逐漸接近，周五北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星降雨；周六各地有局部短暫陣雨或雷雨；周日到下周三低壓帶影響，中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

葉致均表示，預估谷超颱風周五會增強成中度颱風，未來朝西北西前進，在琉球南方海面逐漸北轉，並往東北遠離，對台灣沒影響，但會把南海的低壓帶帶上來；另外，周五到周日基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海可能有長浪發生。

葉致均提到，位於南海的熱帶擾動未來也可能有颱風生成，但位於季風低壓環流內不是那麼容易發展，仍要再觀察。

▼谷超颱風對台灣沒影響。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天、周五台灣持續處在「熱力不穩定」的條件下，各地晴時多雲，午後局部雷陣雨近山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率，有小範圍「劇烈天氣」發生的機率。

吳德榮分析，周六至下周一梅雨季第5波鋒面（為滯留鋒）逐漸接近，鋒面結構雖不強，西南風輸送的水氣增多，局部地區有陣雨或雷雨的機率，午後對流旺盛致使降雨範圍擴大、雨勢增強，其中有劇烈天氣發生。

吳德榮提醒，下周二至下周六的模式模擬顯示，原有的滯留鋒在台灣附近南北徘徊，配合西南氣流，逐漸調整成梅雨旺盛期的型態，將帶來豐沛的水資源，副作用則是會致災，應特別注意；不過，既為期末模擬，模式持續調整中，逐日的變化仍需繼續密切觀察。