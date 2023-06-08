警匪街頭追逐4km！詐欺犯暴衝撞廟前石獅子　萬善公神像前上銬　

記者戴上容／新北報導

新北市一名29歲蔡姓男子與24歲王姓友人，日前聯手詐騙郭姓男子230萬元，新莊警方獲報後，昨（7日）駕車追捕蔡、王約4公里，兩人在三重環河北路受困車陣時警方上前圍捕，不料兩人竟倒車衝撞，直到撞上一旁萬善公祠宮廟石獅子，車子才停下，警方立刻將2嫌壓制在宮廟前面，訊後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，65歲郭姓男子今年4月透過臉書加入LINE投資群組，陸續交付200萬元，詐騙集團昨天再度以郭男抽中股票為由，要郭男以面交方式交付230萬6千元，以補足帳戶內不足金額，郭男才覺得被騙，趕緊報警。

新莊警方受理後將計就計，昨天下午派出9名警力，埋伏在新北市蘆洲區中山路雙方相約的交付地點，見蔡姓嫌犯出現，警方立即衝上前，蔡男見狀趕緊跳上監控手王男汽車，警方與嫌犯開始往三重方向展開4公里追逐。

警方後來在三重環河北路見到蔡、王兩嫌車子卡在車陣中，衝前喝令兩人下車，嫌犯竟開車衝逃，倒車時自撞一旁宮廟石獅子車輛才停下，警員們紛紛衝上前，從車內拉出蔡、王兩嫌，將兩人壓制上銬，整起事件沒有人受傷，警方附帶搜索車內，查扣收據10張、工作證10張、手機3支等證物，一併帶回偵辦，警偵訊後依詐欺罪嫌將兩嫌移送法辦。

▲▼警匪追逐，嫌犯撞上萬善公祠才停下 。（圖／記者戴上容翻攝）