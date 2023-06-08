硬翻皮包找到毒咖啡　涉嫌違法搜索...台南3警所長遭調查

▲台南市警四分局3名所長查緝毒品案時，被控涉嫌違法搜索，台南地檢署檢察官傳訊3所長進行調查。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局3名所長，日前取締交通違規案時，在梁姓駕駛人背包內查獲安非他命1包（含袋毛重0.59公克）、毒品吸食器1組及注射針筒1支等犯罪物證，當場進行逮捕，梁嫌經初篩呈2級毒品陽性反應，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。但警方被控當時是違法搜索，檢方為釐清相關案情，已簽分「他」字案調查，並傳訊3名所長於7月初出庭說明。

▲台南市警四分局長王子雄親自說明3名所長緝毒過程。

台南市警四分局安平所林姓所長，2023年3月間執行時巡邏勤務時，在路口發現39歲毒品列管人口梁姓男子違規右轉，於路口攔停後盤查，梁男以電話聯繫父親到場，並同意打開黃色背包供警方查看，雙方同時發現背包內藏有注射針筒，梁父隨即搶走背包並夾在腋下，拒絕讓警方繼續查看。

林姓所長立即請求線上警力支援，此時華平所高所長、育平所吳所長，分別率領警網到場支援。

由於情況急迫，犯罪證據有遭湮滅藏匿之虞，林所長等人即依刑訴法第131條規定，逕行搜索梁父夾於腋下之黃色背包，並查獲安非他命1包（含袋毛重0.59公克）、毒品吸食器1組及注射針筒1支等犯罪物證，當場實施逮捕；梁嫌經初篩呈2級毒品陽性反應，即將2人依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，逕行搜索部分依刑訴法第230及231條規定函報台南地檢署。

警方進行緊急搜索後，事後透過地檢署向法官補聲請搜索票，但台南地院以「警察逕行搜索客體限於處所，適法性有誤」為由，駁回警方的逕行搜索，台南地檢署認為警方有違反搜索之虞，簽分「他」字案，傳喚3位所長7月初到地檢署應訊。

市警四分局強調，為淨化治安，四分局同仁積極查緝毒品，依法移送犯嫌並報請法院核定；有關涉案所長因執行勤務遭傳喚調查部分，四分局將依公務人員因公涉訟輔助辦法，提供協助及委任律師事宜。未來除警方將持續精進員警執法技巧外，也要求處理任何案件務必依法行政、嚴正執法，並注意執法程序，以維護警察形象。