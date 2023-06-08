氣象局升格為署9／15正式掛牌　鄭明典報喜！將增「氣候組」

▲氣候變遷，極端天氣出現頻率大增。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李宜秦／台北報導

立法院拍板交通部改組，觀光局、中央氣象局將於9/15升格為署，氣象局長鄭明典今日在臉書報喜，並表示，上周已召開首次組織調整會議，未來升格後將編制「氣候」組別，且在政策擬定上也會有更大的彈性空間。

交通部長王國材日前宣布氣象局將於9/15掛牌升格氣象署，鄭明典今也在臉書發文通報氣象局升格資訊，他表示，已召開組織調整會議，討論員額等細節。因應氣候變遷，未來升格後，將編制「氣候組」，政策擬定也能更有彈性。

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立法院會16日三讀通過《交通部組織法》修正案，明定交通部負責交通建設籌劃、監督、交通行政及產業業務，轄下執掌7個三級行政機關，包含升格為「署」的氣象署、觀光署以及公路局、高速公路局、鐵道局、民用航空局、航港局。

三讀條文明定，交通部掌理的10大事項包括：鐵路、大眾捷運與公路建設的政策、工程籌劃、監督及管理，氣象業務之發展，交通領域的氣候變遷調適及溫室氣體減量政策的推動，智慧運輸科技創新、數據應用、資訊服務與資訊安全的政策規劃、管理、監督；交通數位轉型輔導及推動。

三讀條文指出，交通部依職掌設7個次級機關，包括觀光署（原觀光局）、中央氣象署（原中央氣象局）、公路局、高速公路局、鐵道局、民用航空局及航港局。