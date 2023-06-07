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中國高考登場「習語錄」成作文試題　1291萬名考生創新高

▲▼2023年大陸高考。（圖／CFP）

▲2023年大陸高考1291萬名考生同赴考場，再創歷史新高。（圖／CFP）

文／中央社

中國高考今天登場，其中一份作文試題引述了「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明」、「一花獨放不是春」等兩段中國國家主席習近平的談話，要求考生寫下想法。「習語錄」入題引發討論。

中國高考（大學入學考試）今天登場。據中國教育部統計，共有1291萬名考生同赴考場，再創歷史新高。今天上午，語文科考試剛結束，全國各地的作文題目一如既往登上了微博熱搜。不少網友忙著湊熱鬧，想要知道今年各地高考作文題目有什麼樣的「哏」。

今年全國高考語文作文共有7套試卷，其中由教育部考試中心命題的試卷4套，北京、天津、上海則自行命題，因此共有7個不同作文考題。

央視、澎湃新聞報導，由教育部命題的全國乙卷，作文試題以「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠」、「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。如果世界上只有一種花朵，就算這種花朵再美，那也是單調的」為提要，要求考生以此寫一篇文章，體現自身的思考。

題目中更強調，這兩句話是「習近平總書記的講話，以生動形象的語言說出了普遍的道理」。

據公開資訊顯示，第一段文字出自於今年3月，習近平在北京出席中國共產黨與世界政黨高層對話會時發表的談話內容；第二段文字則是2014年3月，習近平於聯合國教科文組織的演講內容。過去這兩句談話均被解讀為中國宣揚「建構人類命運共同體」。

有別於「習語錄」入題的全國乙卷，其他3份全國試卷則分別以「時間」、「好的故事」、「自己的空間」為題。

▲▼2023年大陸高考。（圖／CFP）

▲高考首日結束，考生走出考場。（圖／CFP）

中國青年報報導則稱今年4份全國試卷的作文題展現了「高擎思想大旗，堅定理想信念」、「立足學生生活，鼓勵個性表達」、「精選思辨材料，提升思維品質」、「閱讀寫作關聯，引導深度學習」等4項優點。

除了全國卷之外，今年的3份地方卷中，上海卷的作文試題以「一個人樂意去探索陌生世界，僅僅是因為好奇心嗎」為題，引導考生以「探索」為概念書寫作文，再次得到不少好評，不少中國網友稱其為今年高考最好的作文題目。

歷年上海高考的作文題多獲得讚賞，包含以「評價他人的生活」、「被需要的心態」、「提問與結論」、「時間與事物的價值」為核心，撰文發表自己的看法。

北京卷的作文試題要求考生從「續航」或「亮相」中擇一為題撰寫文章；天津卷的作文試題則是對於「一代人有一代人的使命與挑戰，一代人有一代人的責任和擔當」這席話的理解與想法。

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