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中共「黨史展覽館」首開放　習語錄和毛語錄並列

▲▼中國共產黨歷史展覽館-習近平。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國共產黨歷史展覽館內，展出許多現任領導人習近平的語錄、政績。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

為慶祝建黨百年而建的「中國共產黨歷史展覽館」，在7月1日向公眾開放前，於6月25日舉辦中外媒體專場，首次對外公開。在四單元主要內容中，中共第一代領導人毛澤東和現任領導人習近平，獲得最多篇幅，在介紹「新中國」早期共產黨史時，更多次將毛澤東當時的語錄，與習近平近年針對當時事件發表的講話一同展出。

中國共產黨歷史展覽館，坐落於北京市奧林匹克公園旁，以「不忘初心、牢記使命」為主題，分為中共建黨到建政前、建政至文革結束、改革開放後，以及2012年起的習近平「新時代」四個主要部分，以大量圖片和歷史文物，展現1921年到2021年中國共產黨的百年歷程。

▲▼位於北京的中國共產黨歷史展覽館外觀，該館將於7月1日後對外開放。（圖／記者陳政錄攝）

▲位於北京的中國共產黨歷史展覽館，6月25日交請中外媒體參觀。（圖／記者陳政錄攝）

該展覽館隸屬於中共中宣部旗下，於6月18日開幕，中共總書記習近平率政治局常委等官員參觀後，目前僅對中共黨員幹部、外國使領館人員和媒體進行專場參觀，預計7月1日中共建黨百年慶祝活動舉辦後，才會適時向公眾開放。

據官方數據，中共歷史展覽館內共展出2600多張照片、約3500套文物，並有「飛越中國電影院」等沉浸式體驗環節。展出文物包括中共建政時毛澤東穿的禮服、中共創辦人之一李大釗被處刑時的絞刑架，還有圓明園的四個獸首原件等。

▲▼圓明園四獸首原件，被移到中國共產黨歷史展覽館內展出。（圖／記者陳政錄攝）

▲圓明園四獸首原件，被移到中國共產黨歷史展覽館內展出。（圖／記者陳政錄攝）

在館內「不忘初心、牢記使命中國共產黨歷史展覽」，首單元和第二單元的中共成立背景、中共成立後到建政內容中，除重點展示共產黨成立之前、之初的歷史沿革、紅軍征程，以及毛澤東等領袖的各項作為、語錄外，最高頻出現的還有習近平在近年，針對過去歷史事件的講話內容，例如對五四運動、對紅軍長征和共產黨成立的講話。館內也展出1958年，毛澤東起草的《告台灣同胞書》、對台「一綱四目」內容等。

▲▼中國共產黨歷史展覽館-毛、習語錄。（圖／記者陳政錄攝）

▲習語錄和毛語錄，在展內隨處可見。（圖／記者陳政錄攝）

到改革開放和後續的「新時代」，重點展示中共第二代領導人鄧小平推動改革開放、提出一國兩制、百年目標後，中國富起來、強起來，以及走向國際的過程；接著在經過江澤民、胡錦濤兩代領導人介紹後，現任領導人習近平執政時期，有較多的篇幅，包括以一整面牆，介紹習近平從知青到福建、浙江、上海等地方歷練，一直到入常、接任國家領導人的過程，且與毛澤東一樣，都展示出年輕時的影像。

▲▼中國共產黨歷史展覽館-習近平。（圖／記者陳政錄攝）

▲館內以整面牆，介紹習近平的經歷。（圖／記者陳政錄攝）

展覽內，關於習近平的活動與成就、思想要義篇幅甚多，包括扶貧、申辦冬奧、航母、二胎、登月、抗擊疫情等，還有維護南海主權、港版國安法和「推進兩岸關係和平發展」等，如貼出2015年「馬習會」的歷史畫面。

目前，北京正因即將舉辦建黨百年慶祝活動，在市區進行多處交通管制，除黨史展覽館，國家體育場「鳥巢」也舉辦大型文藝演出《偉大征程》，北運河大橋等地施放燈光秀，活動主場地天安門廣場與周邊的故宮博物院，也已經封閉。 

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▼館內展出多項習近平的政績，包括「推進兩岸關係和平發展」。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼中國共產黨歷史展覽館-兩岸。（圖／記者陳政錄攝）

▼北京中國共產黨歷史展覽館周邊交通管制。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京中國共產黨歷史展覽館周邊交通管制。（圖／記者陳政錄攝）

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