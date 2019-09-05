影／「英文發言so easy！」　廣告美少女10年後學霸成績讓網民閉嘴

記者魏有德／綜合報導

大陸女孩高君雨10年前因拍攝「點讀機」廣告，成為家喻戶曉的小童星，她用稚嫩的聲音說出廣告台詞，「哪裡不會點哪裡，英文發言so easy」，成為當時「洗腦」的一句話。陸媒報導，高君雨此前曾被網民酸「考試成績僅403分」，如今，她以568分的成績考上中國傳媒大學播音主持專業，粉碎酸民的謠言。

▲高君雨10年前因廣告被封為「點讀機女孩」。（圖／翻攝高君雨微博）

《新京報》報導，由於高君雨在廣告中塑造的「so easy」形象過於深入人心，久而久之，很多人難免將這個女孩與「好成績」掛鉤。因此，有大陸網友持續關注她的成績，傳出「高考成績僅403分、本科線都沒過」的謠言，而這些謠言也在無形中，影響到高君雨的求學生涯。

▲高君雨考上中國傳媒大學播音主持專業。（圖／翻攝高君雨微博）

據瞭解，高君雨4歲起便開始拍廣告，至今已拍攝300多支廣告，也曾以童星之姿登上電視節目，一直是網民熱蒐的焦點之一。高君雨以優異成績考上中國傳媒大學後，在自己的微博上表示，從初二開始的年年「被高考」到現在的被錄取，「非常感謝大家對我的關注。」





▲高君雨在微博上感謝網友支持。（圖／翻攝高君雨微博）

高君雨認為，大家可能擔心這些謠言會是成長的阻礙，但外界壓力會轉化成自己前進的動力，也呼籲廣大網友「謠言止於智者」。

▲高君雨學霸成績粉碎網友謠言。（圖／翻攝高君雨微博）

高君雨在高考後參加廣東衛視《見多識廣》節目錄影，再度引起關注。由於8歲時拍攝的點讀機廣告，讓她被封為「點讀機女孩」。本屆大陸高等考試結束後，高君雨作為藝考生，得到568分，高出本科線113分，將進入中國傳媒大學播音主持專業，朝演藝事業夢想邁進。

