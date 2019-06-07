1031萬人參加大陸高考創十年新高　作文題目聚焦「家國情懷」

▲安徽合肥考生於語文課考試結束後步出考場。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2019年高等學校招生考試7日舉行，報名人數達1031萬人，創下自2009年來的考生人數新高。首日登場的語文作文題，被視為時事、政事的縮影，一直以來都是大陸各界關注的焦點。陸媒報導，今年作文考題取材五四運動、中華民族復興、2020年北京冬奧等，學生出考場後普遍反應「有難度」、「還可以」。

▲大陸2019年高考上海考區學生。（圖／翻攝上觀新聞）

《澎湃新聞》報導，大陸2019年全國高考語文科共有8套試卷，其中教育部考試中心統一命制3套全國卷，北京、天津、上海、江蘇、浙江自主命制5套。由於今年適逢五四運動100周年，在全國2卷作文命題上取材自五四運動，提供五個時間點讓考生自由發揮。

至於全國漢語試卷則聚焦即將在北京舉辦的2020冬季奧運會，以奧運桌球選手馬龍曾說過的「I am made in China」，緊扣奧運格言、奧林匹克口號以及運動員的豪言壯語，提倡愛國心。

在長三角地區的上海、江蘇及浙江作文題目則展現地區特色，上海試卷以「尋找音樂的中國味」出發，江蘇試題強調「五味調和、共存共生」、浙江則是希望考生用作家的角度，「如何將生活變成作品面向讀者」。

一名上海考生提到，看了題幹後，從對比和差異去認識事物為寫作核心，舉了幾個例子後，完成這份試題。也有在雲南的考生表示，作文難度還可以，「認真寫，還是能寫出來的」。

▲南京田家炳高中考生等待入場。（圖／CFP）

統計數字顯示，大陸2019年高考報名人數為1031萬，是近十年內首度考生突破千萬人大關。大陸教育部表示，高考錄取率從1998年的33.86%，增長到2018年的81.13%，並持續推動高考改革。其中，河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶等8省市高考改革今年啟動，選科模式均採用了「3+1+2」（3指語文、數學、外語，1指物理、歷史中的一科，2指化學、生物、政治、地理中的兩科），物理、歷史成為首選科目。



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