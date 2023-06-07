　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團籲不分黨派杜絕權勢性騷　張其祿：也應立法保護吹哨者

▲賴香伶出席民眾黨團7日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳琬惠（左起）、張其祿、賴香伶、吳欣盈出席民眾黨團7日記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

政壇近日掀起「#MeToo」運動，民眾黨立法院黨團今（7日）舉行「性騷不該是鬥爭工具　完善制度接住每個人」記者會，呼籲不分黨派共同努力，杜絕權勢性騷、落實性平教育，政治人物更該以身作則，別再把性騷當成政治鬥爭的工具，完善制度好好接住每個人。

民眾黨團副總召立委賴香伶指出，近期爆發的性騷擾案件多涉及「權勢」或「上對下」關係，被害人礙於身分或其他顧慮選擇隱忍，成為「性騷黑數」。據行政院性別平等會2016至2021年統計，「利用權勢性騷擾」各年通報數皆為0，對比這幾日的新聞，明顯與事實脫節，被害人不敢發聲，導致性騷擾逐漸累積，呼籲各界正視並解決問題，別讓政治口水模糊焦點。

賴香伶表示，根據勞動部2022年「僱用管理及工作場所就業平等概況」調查顯示，98.7%男性未曾遭遇性騷擾、女性則佔96.7%，其中隱藏多少黑數不得而知。不少被害者沒有提出申訴，通報制度失靈是一大主因，包含申訴管道不健全、後期的輔導和懲處不完備，更可能有「球員兼裁判」情形，若雇主就是加害人，員工想提行政申訴孤立無援，因此改革制度是當務之急。

民眾黨團幹事長張其祿說，一連串性騷案件，顯示在台灣「因權力失衡而受害」並非突發現象，目前社會氛圍仍存在「大局為重」觀念，無形中強化加害者膽量，以僥倖心態繼續犯下罪行，最終淪為惡性循環，但政治人物理當以身作則，用高標準落實性別平權。

張其祿認為，政黨做為民意的代表者，有責任提供性平教育訓練，強化政治工作者平權意識；對於受害者，各界應給予更多善意，包含立法保護性騷擾吹哨者、延長性騷擾追訴期。

立委吳欣盈指出，職場上的權力不對等，更需要主管鼓勵被害人勇敢站出來，主動協助迅速進入申訴程序，讓制度幫忙釐清及解決問題。最重要的是，避免對受害者忽視、貶低、指責及污名化，而是給予最大地尊重及同理。

吳欣盈也強調，性暴力是必須被正視的問題，而且不論受害者是什麼性別，都應該獲得同等關注。社會應該撐起安全的對話空間，給予更多理解和支持，同時也要暢通受害者尋求救濟及心理諮商的管道。

立委陳琬惠表示，民進黨接連爆出的性騷擾案例只是冰山一角，由於權力結構不平等，性騷擾在各行各業普遍存在，社會迫切需要共同努力，對抗這種侵害人權的野蠻行為。

陳琬惠也說，民眾黨團對性騷擾絕對零容忍，遇到案件會馬上進入性平程序，各委員辦公室已明確公告性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，鼓勵同仁瞭解並遵守這些措施，在遭遇性騷擾問題時勇敢提出申訴，同時針對全體黨團及辦公室同仁進行性平課程，致力於建立公正和安全的工作環境，讓每位成員充分發揮才能，免於性騷擾的困擾。

▲▼台灣民眾黨立法院黨團召開「性騷不該是鬥爭工具，完善制度接住每個人」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
OL開百萬休旅上班被恭喜換新車　她一頭霧水傻眼了...真相曝
瑞典坦克猛撞3死！一家4口剩2人　家屬重回現場招魂
快訊／周休三日　勞動部討論結果曝
競速釀2死！飆車最新畫面曝　4騎士不戴帽「抗風阻趴騎」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨團籲不分黨派杜絕權勢性騷　張其祿：也應立法保護吹哨者

快訊／談釣魚台！柯文哲：不要為了主權　讓台漁民不能捕魚

將挑戰2026金門縣長？　陳玉珍：一定會

朱敬一建議賴清德：民主大聯盟不是利益結合　要有同理心

若當選要問中「九二共識定義」　柯文哲：要我買東西卻不說是什麼

陳玉珍曝「郭台銘可能獨立參選」　預判侯友宜「有機會反敗為勝」

蔡英文為性騷案二度致歉　時代力量樂見：遲到的修法不能再拖！

邀朱敬一談「民主還少什麼？」　賴清德：從事政治工作要有同理心

劉德音稱政府說不缺電只能相信　國民黨：賴清德能源政策如詐騙

快訊／賴清德：性騷查證屬實永不任用　復知政府單位＆公司

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

主人來了！柴柴秒開飛機耳　開心踏腳＋搖尾巴發嚶嚶聲

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

民眾黨團籲不分黨派杜絕權勢性騷　張其祿：也應立法保護吹哨者

快訊／談釣魚台！柯文哲：不要為了主權　讓台漁民不能捕魚

將挑戰2026金門縣長？　陳玉珍：一定會

朱敬一建議賴清德：民主大聯盟不是利益結合　要有同理心

若當選要問中「九二共識定義」　柯文哲：要我買東西卻不說是什麼

陳玉珍曝「郭台銘可能獨立參選」　預判侯友宜「有機會反敗為勝」

蔡英文為性騷案二度致歉　時代力量樂見：遲到的修法不能再拖！

邀朱敬一談「民主還少什麼？」　賴清德：從事政治工作要有同理心

劉德音稱政府說不缺電只能相信　國民黨：賴清德能源政策如詐騙

快訊／賴清德：性騷查證屬實永不任用　復知政府單位＆公司

桃猿19歲劉家翔飆速150　川岸強：看他投球心跳會加速　

MAN重型卡車「嘉義新據點」開幕！期間限定保養、零件8折優惠

準金曲歌王熱狗領軍開唱！　「超狂卡司曝光」頑童MJ116、張震嶽全來了

尪前女友癌末「求見一面」！人妻大器同意曝暖心結局：多了個家人

你經常自言自語嗎？醫曝恐是「5疾病」前兆：有時很難治好

快訊／韓國正妹「來台遭性騷」　首吐真實心境：台灣是個安全的地方

楊晨熙斜槓再+1！　2個月「考取2專業證照」網服了：實在是太強

快訊／國1高雄端「事故全面封閉」　貨櫃車大排長龍

校園疑似性騷擾案件5年翻倍「國小最多」　教育部重申：零容忍

緯軟5月單月及累計營收創同期新高　將辦論壇助人才跟上AI趨勢

女墜重陽橋卡橋墩　身體懸空胞姊緊抓…驚險救人畫面曝

政治熱門新聞

柯志恩突曬「20歲美照」激像華人影后

台版熔爐！狼師對多位小學生伸魔爪還「大開後宮」　受害者現身泣訴

侯友宜美麗島民調排第三　陳玉珍提「3改進重點」

藍營力推出戰中正萬華　韓冰首回應

民進黨全員反對「性侵害犯罪者不得參選」提案！

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

認不當任用性騷慣犯　林依婷深夜道歉

女導演3619字控「性騷」　洪智坤深夜道歉

洪智坤涉性騷道歉　女導演控：不只是不好的感受

快訊／蔡英文晚間再為性騷案道歉　下令3大改革方案

許淑華曾要求設女性專用車廂　曝北捷拒絕稱「一年只有23件性騷案」

民調專家曝柯文哲支持度穩定原因　深受「這族群」喜愛大勝侯賴

侯友宜質疑缺電挺核能　民進黨批造謠

新北幼兒園餵藥風暴　綠委籲專案處理幼兒安置

更多熱門

相關新聞

柯談釣魚台：別為主權讓漁民不能捕魚

柯談釣魚台：別為主權讓漁民不能捕魚

欲挑戰2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，6日接受日本NHK專訪時提及釣魚台議題，認為台灣漁民不會是自己要爭這塊土地，而是希望能在那捕魚。柯文哲7日下午再補充道，自己聽到漁民抱怨現在捕魚受到很多限制，所以要先解決現在問題，有爭議的以後再解決。

柯文哲：若當選要問中「九二共識定義」

柯文哲：若當選要問中「九二共識定義」

新北水利局爆性騷！主管遭控摸男下屬

新北水利局爆性騷！主管遭控摸男下屬

民進黨全員反對「性侵害犯罪者不得參選」提案！

民進黨全員反對「性侵害犯罪者不得參選」提案！

柯文哲稱「中國接受了我的主張」　民眾黨將致力與中國對話

柯文哲稱「中國接受了我的主張」　民眾黨將致力與中國對話

關鍵字：

民眾黨陳琬惠賴香伶張其祿吳欣盈性騷

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面