民眾黨團籲不分黨派杜絕權勢性騷　張其祿：也應立法保護吹哨者

▲陳琬惠（左起）、張其祿、賴香伶、吳欣盈出席民眾黨團7日記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

政壇近日掀起「#MeToo」運動，民眾黨立法院黨團今（7日）舉行「性騷不該是鬥爭工具 完善制度接住每個人」記者會，呼籲不分黨派共同努力，杜絕權勢性騷、落實性平教育，政治人物更該以身作則，別再把性騷當成政治鬥爭的工具，完善制度好好接住每個人。

民眾黨團副總召立委賴香伶指出，近期爆發的性騷擾案件多涉及「權勢」或「上對下」關係，被害人礙於身分或其他顧慮選擇隱忍，成為「性騷黑數」。據行政院性別平等會2016至2021年統計，「利用權勢性騷擾」各年通報數皆為0，對比這幾日的新聞，明顯與事實脫節，被害人不敢發聲，導致性騷擾逐漸累積，呼籲各界正視並解決問題，別讓政治口水模糊焦點。

賴香伶表示，根據勞動部2022年「僱用管理及工作場所就業平等概況」調查顯示，98.7%男性未曾遭遇性騷擾、女性則佔96.7%，其中隱藏多少黑數不得而知。不少被害者沒有提出申訴，通報制度失靈是一大主因，包含申訴管道不健全、後期的輔導和懲處不完備，更可能有「球員兼裁判」情形，若雇主就是加害人，員工想提行政申訴孤立無援，因此改革制度是當務之急。

民眾黨團幹事長張其祿說，一連串性騷案件，顯示在台灣「因權力失衡而受害」並非突發現象，目前社會氛圍仍存在「大局為重」觀念，無形中強化加害者膽量，以僥倖心態繼續犯下罪行，最終淪為惡性循環，但政治人物理當以身作則，用高標準落實性別平權。

張其祿認為，政黨做為民意的代表者，有責任提供性平教育訓練，強化政治工作者平權意識；對於受害者，各界應給予更多善意，包含立法保護性騷擾吹哨者、延長性騷擾追訴期。

立委吳欣盈指出，職場上的權力不對等，更需要主管鼓勵被害人勇敢站出來，主動協助迅速進入申訴程序，讓制度幫忙釐清及解決問題。最重要的是，避免對受害者忽視、貶低、指責及污名化，而是給予最大地尊重及同理。

吳欣盈也強調，性暴力是必須被正視的問題，而且不論受害者是什麼性別，都應該獲得同等關注。社會應該撐起安全的對話空間，給予更多理解和支持，同時也要暢通受害者尋求救濟及心理諮商的管道。

立委陳琬惠表示，民進黨接連爆出的性騷擾案例只是冰山一角，由於權力結構不平等，性騷擾在各行各業普遍存在，社會迫切需要共同努力，對抗這種侵害人權的野蠻行為。

陳琬惠也說，民眾黨團對性騷擾絕對零容忍，遇到案件會馬上進入性平程序，各委員辦公室已明確公告性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，鼓勵同仁瞭解並遵守這些措施，在遭遇性騷擾問題時勇敢提出申訴，同時針對全體黨團及辦公室同仁進行性平課程，致力於建立公正和安全的工作環境，讓每位成員充分發揮才能，免於性騷擾的困擾。