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新北水利局爆性騷！主管遭控摸男下屬「從胸部到臀部」

▲▼性侵,受害,暴力。（示意圖／達志影像）

▲新北水利局男主管遭控「鹹豬手」出差時，摸男下屬從胸一路摸到臀。（示意圖／達志影像）

記者戴上容／新北報導

性騷風波燒進新北市府！新北市府水利局一位新進男員工申訴，自己在一次出差中，遭到男主管「鹹豬手」，主管一路從胸、腰撫摸到他的臀部，讓他感覺非常不舒服，這位男主管事後還言語霸凌他，這名新進員工憤而離職並向局內申訴性騷擾。性騷投訴事件爆發後，外傳男主管依「正常輪調」方式避風頭，引發知情人士相當不滿；市府局處證實，目前正調查該案中，會在2個月內調查完畢。

據了解，新北市府水利局一名新進男科員，個性內向，上班後遭到同單位男主管性騷擾。爆料者說，這名新進員工在一次出差勘察時，慘遭主任「鹹豬手」從胸部、腰部一路撫摸到臀部，讓新進員工感到很不舒服。

主管得手後和這名新進員工發生多次不愉快，不斷言語霸凌，這名新進員工只好離職並向局內申訴性騷擾。性騷投訴事件爆發後，外傳男主管依「正常輪調」方式避風頭，引發知情人士相當不滿。

該名男主管為自己喊冤，堅決否認有相關騷擾行為，他說，新進科員所說的場合當天有多人在場，他認為可能因工作上的原因而遭報復，自己真的無辜，會靜待調查結果出爐。針對該局處對於主任將輪調避風頭一說，水利局及這名男主管沒有正面回應。

水利局說明，針對性騷擾案件，絕對秉持零容忍原則公平公正調查，局內在5月3日接獲該男性科員以書面申訴遭主管性騷擾；5月4日即簽報啟動調查機制，成立性騷擾申訴調查委員會；5月9日由召集人指派5人組成專案小組調查，並於5月31日召開性騷擾申訴調查專案小組會議。

專案小組依規定須於受理日起2個月內調查完畢，並做成調查報告，提調查單位開會審議，必要時得延長1個月。該案涉及雙方隱私與人格法益，且仍有事件需查証，後續擇期將再召開第2次會議，目前仍在密件調查中，尚未有結論。

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