若當選要問中「九二共識定義」　柯文哲：要我買東西卻不說是什麼

記者袁茵／東京報導

欲挑戰2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，接受朝日新聞專訪時表示，中國未提供九二共識的明確定義，若自己當選總統，打算向中國詢問此定義。對此，柯文哲7日時再表示，因為自己至今沒看過真正中國官方版定義九二共識為何，「就像叫我買東西，不告訴我那個東西是什麼，就要我掏錢。」

▲民眾黨主席柯文哲訪「國際問題研究所」智庫。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲7日下午到「國際問題研究所」智庫，會後接受媒體訪問。針對是否要親自問中國九二共識定義？柯文哲表示，因為自己也覺得很奇怪，中國每次都說台灣必須接受九二共識，「可是老實說，一直到現在為止，我沒看過真正中國官方版本很清楚定義九二共識是什麼，就像你叫我買東西，不告訴我那個東西是什麼，就叫我掏錢，我覺得這實在沒邏輯。」

媒體追問，是否覺得自己是3名參選人中最能與中國對話的人？柯文哲回應，民進黨不用講，因為根本就沒有來往，國民黨主要是失去台灣人民的信任，「你想想看，太陽花學運為什麼會發生？就是國民黨跟中國打交道，沒有台灣人民的信任，這是他（國民黨）的問題；至於民進黨是完全不跟中國打交道，根本就也沒有互信，而且每天在吵架怎麼對話？」

柯文哲接受朝日新聞專訪時，被問到九二共識相關議題，柯文哲說，自己在擔任台北市長時，並未接受中國提出的共識，但中國接受了他主張的「兩岸是同一家人」，並進行了對話，「問題在於，中國並未提供九二共識的明確定義。如果當選總統，我打算向中國詢問這個定義。」