柯文哲稱「中國接受了我的主張」　民眾黨將致力與中國對話

▲民眾黨主席柯文哲訪問日本「國家基本問題研究所」。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲持續進行訪日交流，在行程中接受日本媒體《朝日新聞》專訪，談及兩岸立場與美中關係的看法與主張。柯文哲說，民眾黨將走一條與民進黨和國民黨不同的中間路線，並以與中國對話為目標；他也說，過去擔任台北市長時，並未接受中國提出的共識，但中國接受了他的「兩岸同是一家人」主張，並進行了對話。

針對過去喊出的「台灣應成為美中的橋樑」，是否有具體策略？柯文哲說，首先，「台灣對中國的了解勝於其他國家，同時比中國也更了解世界」，台灣和中國都說中文，並有共同的歷史和文化。

「與此相反，美中之間由於彼此文化差異的原因，對話並不順利。」柯文哲說，今年4月他訪問美國時，對美國政府表示，「不論未來台灣的總統是誰，對美關係都不會改變，不同的只是對中國對話的態度」。

柯文哲指出，中國目前面臨許多內部問題。美國致力於遏止中國，但除非改變中國的本質，否則中國只會突破美國的封鎖而走向戰爭，「我認為我們不應放棄促使中國變革的努力。雖然不確定是否能成功，但民眾黨將走一條與民進黨和國民黨不同的中間路線，並以與中國對話為目標」。

記者追問，中國對台灣提出了對話的條件，也就是要台灣承認「九二共識」，即台灣與中國都屬於「一個中國」。柯文哲說，他擔任台北市長時，並未接受中國提出的共識，但中國接受了他的「兩岸同是一家人」主張，並進行了對話。問題在於，中國並未提供九二共識的明確定義，「如果當選總統，我打算向中國詢問這個定義」。

至於在總統選舉之前，有沒有訪問中國的計畫？柯文哲直言，「目前沒有」，訪問中國能增加選票嗎？這是基於現實考慮作出的判斷。