獨／慎入！「肥蛆鑽皮膚」狂啃爛肉　天菜男醫打開紗布秒驚醒

記者許宥孺／高雄報導

太嚇人！高雄市一名70歲老先生患有糖尿病，因傷口潰爛且照護不周，近期就醫時，2度在傷口上發現3、4隻肥蛆，而患者本人卻不自知。醫師提醒，糖尿病足必須充分照護傷口、控制血糖，才會加速復原速度，若不慎讓蛆蟲在傷口上孳生導致感染，嚴重恐得截肢。

▲阿北傷口遭蒼蠅產卵，1公分長的肥蛆鑽進皮膚狂啃他的爛肉。（圖／沈彥廷醫師提供）

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收治病例的大同醫院整形外科醫師沈彥廷表示，這名患者因糖尿病引起足部傷口感染、潰瘍，下肢並不如一般人敏感，前幾個月回診時，醫護人員替他換藥，打開紗布，驚見傷口上有3、4隻肥蛆在傷口周圍，而患者卻沒有任何感覺。

▲大同醫院整形外科醫師沈彥廷。（圖／記者許宥孺攝）

沈彥廷說，這名患者長期在院內追蹤治療，因此了解到他的生活背景是自行居住，可能在換藥過程中或居住環境不好，意外的讓傷口沾到蒼蠅蟲卵，導致傷口出現蛆，因此門診中趕緊將這些肥蛆移除，並且重新替傷口換藥，再次提醒患者在居住環境、傷口照護要更注意。

沒想到同樣的事情又再度發生。上月底老先生再度回診，又讓醫護人員嚇了一大跳，上午門診一開診，打開老先生的紗布，竟又發現蛆蟲在傷口上鑽，這次老先生也面露吃驚的表情。沈彥廷也忍不住驚呼：「一早第一個病人就讓我驚醒！」

▲患者2度回診都被發現傷口上長蛆。（圖／沈彥廷醫師提供）

沈彥廷指出，過去曾有人說，蛆可以幫助清除腐肉，但若是蛆嚴重孳生恐會導致傷口感染，嚴重的話可能得要截肢。

沈彥廷強調，糖尿病患者在傷口癒合上，是比一般人困難許多，因此糖尿病足需要更充分的照護，照顧者也必須清楚傷口狀況，而且每天要積極換藥，至少每天一次，至少讓傷口乾淨整潔，復原速度才會快，此外還要控制血糖。