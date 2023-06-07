快訊／國內爆首例兒童猴痘！竹市4歲男童遭同住家人傳染

▲疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內驚爆首起兒童猴痘！疾病管制署今（7）日晚間緊急公布，新竹市確認一起4歲男童染猴痘，疫調顯示其同住家人於5月中旬確診猴痘，研判是日常接觸造成的家戶內感染，目前個案輕症住院當中。

疾病管制署今(7)日公布國內確診首例兒童猴痘(Mpox)病例，為先前公布之猴痘確診個案同住家人，為北部4歲男童，自6月1日晚間陸續出現發燒、眼睛不適、手腳及軀幹出疹水泡等症狀，6月5日因症狀未緩解至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報猴痘，並於6月7日研判為確定病例，為輕症個案，目前住院治療中。

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羅一鈞表示，該名男童同住家人中，有一30多歲男性先於5月15日發病、5月24日確診，並於發病後與男童有「日常生活接觸」，因此研判為家戶感染。

羅一鈞指出，衛生單位目前匡列的4名同住家人都沒有症狀，其中2人在今天接種猴痘疫苗，由於猴痘發病後比較有傳染力，該名幼兒發病後並未至就讀之幼兒園，評估幼兒園之傳播風險為低，但還是進一步前往調查。

衛生單位針對個案相關接觸者，包括同住家人、幼兒園同學及相關工作人員等進行衛教及自我健康監測21天，並偕同教育單位進行幼兒園環境清消與衛教說明會等防治工作，同時再次評估是否有高風險接觸者，需接受猴痘暴露後預防接種。我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診149例病例(137例本土及12例境外移入)。

疾管署提醒，猴痘可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，例如：與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸等，經由接觸感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。

感染猴痘的症狀包括可能會在身體的任何部位出現皮疹，例如生殖器、肛門、手、腳、胸部、面部或嘴巴等處。在病灶癒合之前，皮疹會經歷幾個階段，包括結痂。皮疹最初看起來像丘疹或水泡，可能會疼痛或發癢。其他可能相關症狀包含：發燒、畏寒、淋巴結腫大、肌肉痠痛、頭痛等。曾與猴痘個案接觸，仍可正常生活上班上學，若出現皮疹或其他可能的猴痘相關症狀時，請主動聯繫衛生單位，協助安排就醫及診斷，就醫時請佩戴醫用口罩，並主動告知相關接觸史。