王丹授課多年且多校　清大宣布擴大性騷擾調查：他校生也受理

▲民運人士王丹性騷擾案如雪球般越滾越大，清大今日下午宣布擴大調查對象。（資料照／記者黃彥傑攝）



記者陳凱力／新竹報導

清華大學性別平等教育委員會今日對外公告，將針對王丹事件進行擴大調查，除了主動聯絡曾經參與過王丹授課的學生、助教外，也受理其他當事人通報，甚至調查範圍還不僅限於王丹曾授課的大學部。

▲民運人士王丹涉性騷案與演愈烈。（圖／記者黃國霖攝）

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清大校方今(7)日表示，本校師生於2010年發生疑似性平事件，有鑑於涉及此案的教師恐造成多起疑似性平事件。本校將依性平法展開全面擴大調查，進行原則如下：

一、主動聯繫當事人：調查該名教師於本校的歷年開課記錄，主動聯繫所有課程的修課學生和助教，瞭解是否還有其他學生和助教遭遇性平事件，並提供相關資訊和權益說明。

二、公開呼籲當事人與本校聯繫：在本校性平會網站公告相關資訊與聯繫管道，公開呼籲有相關遭遇的同學與本校聯繫。

清華大學表示，校園長期推動性別平等教育，積極維護學生的學習權，打造多元包容和安全友善的教學環境，本校將積極協助有相關遭遇的學生，展現本校維護學生權益的信念和行動。

下列為此起疑似性平事件的聯繫方式：

如果你在下列期間遭遇到本校教師王丹疑似性平事件，當時你具有學籍身分（不限清華大學學生），請你與本會聯繫：

2010年8月1日至2017年7月31日

2022年8月1日至2023年1月31日

清華大學性別平等教育委員會聯繫方式：

專線電話：03-5742626

電子信箱：gencom@my.nthu.edu.tw

校方解釋，王丹於清大任教前後將近8年，當中有專任授課也有兼任授課，這期間王丹也同時在其它學校授課，甚至受邀校園演講，因此這一波調查受理對象不僅限清大學生，也包含其它學校學生。