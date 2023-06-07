　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王丹授課多年且多校　清大宣布擴大性騷擾調查：他校生也受理

▲▼ 王丹受害者 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民運人士王丹性騷擾案如雪球般越滾越大，清大今日下午宣布擴大調查對象。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者陳凱力／新竹報導

清華大學性別平等教育委員會今日對外公告，將針對王丹事件進行擴大調查，除了主動聯絡曾經參與過王丹授課的學生、助教外，也受理其他當事人通報，甚至調查範圍還不僅限於王丹曾授課的大學部。

▲▼李先生遭民運人士王丹強吻事件記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲民運人士王丹涉性騷案與演愈烈。（圖／記者黃國霖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

清大校方今(7)日表示，本校師生於2010年發生疑似性平事件，有鑑於涉及此案的教師恐造成多起疑似性平事件。本校將依性平法展開全面擴大調查，進行原則如下：

一、主動聯繫當事人：調查該名教師於本校的歷年開課記錄，主動聯繫所有課程的修課學生和助教，瞭解是否還有其他學生和助教遭遇性平事件，並提供相關資訊和權益說明。

二、公開呼籲當事人與本校聯繫：在本校性平會網站公告相關資訊與聯繫管道，公開呼籲有相關遭遇的同學與本校聯繫。

清華大學表示，校園長期推動性別平等教育，積極維護學生的學習權，打造多元包容和安全友善的教學環境，本校將積極協助有相關遭遇的學生，展現本校維護學生權益的信念和行動。

下列為此起疑似性平事件的聯繫方式：

如果你在下列期間遭遇到本校教師王丹疑似性平事件，當時你具有學籍身分（不限清華大學學生），請你與本會聯繫：

2010年8月1日至2017年7月31日

2022年8月1日至2023年1月31日

清華大學性別平等教育委員會聯繫方式：

專線電話：03-5742626

電子信箱：gencom@my.nthu.edu.tw

校方解釋，王丹於清大任教前後將近8年，當中有專任授課也有兼任授課，這期間王丹也同時在其它學校授課，甚至受邀校園演講，因此這一波調查受理對象不僅限清大學生，也包含其它學校學生。

►重傷昏迷奇蹟甦醒　失聯移工「感謝台灣幫忙！永遠不會忘記」

 ►「竹北天坑挖呀挖」驚見1米深新坑！　居民崩潰：越來越靠近社區

►南寮「流浪狗攻擊致死」國賠269萬　高虹安交辦撤回上訴

►性騷擾疑雲　清大人社學會聲明：完成調查前暫停王丹授課

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
OL開百萬休旅上班被恭喜換新車　她一頭霧水傻眼了...真相曝
瑞典坦克猛撞3死！一家4口剩2人　家屬重回現場招魂
快訊／周休三日　勞動部討論結果曝
競速釀2死！飆車最新畫面曝　4騎士不戴帽「抗風阻趴騎」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尪前女友癌末「求見一面」！人妻大器同意曝暖心結局：多了個家人

你經常自言自語嗎？醫曝恐是「5疾病」前兆：有時很難治好

快訊／韓國正妹「來台遭性騷」　首吐真實心境：台灣是個安全的地方

校園疑似性騷擾案件5年翻倍「國小最多」　教育部重申：零容忍

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」　網暴動：小時候最愛

芒果盛產增2成　台南玉井更新「蒸熱處理設備」強化外銷量能

獨／慎入！「肥蛆鑽皮膚」狂啃爛肉　天菜男醫打開紗布秒驚醒

夜市狂擺5攤「這小吃超雷」　他每逛必買！網驚：賺到哭

威秀影城「5據點」票價也漲了！全台漲價一次看

王丹授課多年且多校　清大宣布擴大性騷擾調查：他校生也受理

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

主人來了！柴柴秒開飛機耳　開心踏腳＋搖尾巴發嚶嚶聲

尪前女友癌末「求見一面」！人妻大器同意曝暖心結局：多了個家人

你經常自言自語嗎？醫曝恐是「5疾病」前兆：有時很難治好

快訊／韓國正妹「來台遭性騷」　首吐真實心境：台灣是個安全的地方

校園疑似性騷擾案件5年翻倍「國小最多」　教育部重申：零容忍

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」　網暴動：小時候最愛

芒果盛產增2成　台南玉井更新「蒸熱處理設備」強化外銷量能

獨／慎入！「肥蛆鑽皮膚」狂啃爛肉　天菜男醫打開紗布秒驚醒

夜市狂擺5攤「這小吃超雷」　他每逛必買！網驚：賺到哭

威秀影城「5據點」票價也漲了！全台漲價一次看

王丹授課多年且多校　清大宣布擴大性騷擾調查：他校生也受理

準金曲歌王熱狗領軍開唱！　「超狂卡司曝光」頑童MJ116、張震嶽全來了

尪前女友癌末「求見一面」！人妻大器同意曝暖心結局：多了個家人

你經常自言自語嗎？醫曝恐是「5疾病」前兆：有時很難治好

快訊／韓國正妹「來台遭性騷」　首吐真實心境：台灣是個安全的地方

楊晨熙斜槓再+1！　2個月「考取2專業證照」網服了：實在是太強

快訊／國1高雄端「事故全面封閉」　貨櫃車大排長龍

校園疑似性騷擾案件5年翻倍「國小最多」　教育部重申：零容忍

緯軟5月單月及累計營收創同期新高　將辦論壇助人才跟上AI趨勢

26歲女「1元出租自己」！陪陌生人做這事　豪語挑戰「百人斬」

伍祐城未來之星飆9K奪勝　顏清浤4安繳「鐵支」

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

谷超可能增強中颱！滯留鋒報到時間曝　全台防劇烈天氣

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

妹子「1管道」提離職！主管發火：犯職場大忌

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

蔡阿嘎被炎上！Toyz揪「光開場就GG」：抵制啦

今天是芒種！5星座升官發財　命理師公開1招「連旺20年」

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

大雷雨轟5縣市　警戒範圍出爐

更多熱門

相關新聞

蔡英文為性騷案二度致歉　時代力量樂見：遲到的修法不能再拖！

蔡英文為性騷案二度致歉　時代力量樂見：遲到的修法不能再拖！

民進黨近期爆發多起性騷擾及主管吃案事件，總統蔡英文昨（6）晚再次為此致歉，並指示進行性平機制改革方案。時代力量7日表示，樂見總統針對性平議題正面回應，過去時代力量已多次提出性騷防治相關修法，持續為性平發聲，期盼下會期朝野各黨繼續支持，從法規面落實性別平權。

民進黨全員反對「性侵害犯罪者不得參選」提案！

民進黨全員反對「性侵害犯罪者不得參選」提案！

蔡英文拋性平3大改革方向　民進黨團：列下會期修法「特急件」

蔡英文拋性平3大改革方向　民進黨團：列下會期修法「特急件」

過度追求也算性騷擾　1步驟確認

過度追求也算性騷擾　1步驟確認

政壇＃MeToo風暴狂燒　朱立倫：國民黨不會逃避

政壇＃MeToo風暴狂燒　朱立倫：國民黨不會逃避

關鍵字：

王丹性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面