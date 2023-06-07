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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政壇＃Metoo風爆狂燒　朱立倫：國民黨嚴格面對、不會逃避偏失

▲國民黨中常會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國內各政黨近日頻頻掀開性騷黑布，國民黨內也爆發性騷事件，資深媒體人董成瑜指控立委傅崐萁在任職花蓮縣長時，在一次餐會上對她性騷擾。國民黨主席朱立倫今（7）日於中常會上強調，在兩性平權社會、21世紀的今天，性騷擾案件是絕對不能被接受的，尤其很多被騷擾受害者的權益，不管在法律上或尊嚴上，都要堅定地維護。

朱立倫表示，國民黨為了要保障性別平權，堅定維護黨內同志免於性騷擾，2017年《性騷擾防治法》通過後，國民黨內就訂定相關保障機制，如性平委員會、申訴機制等等，讓在國民黨內工作的黨工同志有保障。

朱立倫說，這個機制不但日新又新地隨時修正，也擴大保障所有黨內工作的同志權益，絕不允許上級、長官要掩蓋事實或遮掩任何被騷擾的案件。朱進一步指出，若不是在國民黨內發生的事件，黨內也建立了一套完整的機制，透過法律保障加上國民黨的申訴、考績制度，嚴格的面對，絕不會逃避偏失，一定以法為基礎、事實為根據，勿枉勿縱，透過性平教育防治未來可能發生的狀況，是國民黨堅定的立場。

除了性騷擾議題以外，朱也表示，最近大家最關心缺電議題，「護國神山」台積電的董事長劉德音很無奈地說「我們只能相信政府」，但工商企業界、美國商會對台灣缺電的危機，認為是台灣最大的經濟上、也是國家安全危機。台灣經濟是靠出口、靠高科技產業，任何一次斷電、缺電對台積電或每家科技大廠都是嚴重的傷害。

朱立倫表示，國民黨是當時創建台積電的政黨，民進黨卻是讓台積電缺電的政黨、讓台灣很多產業缺電的政黨。我們一定要非常嚴肅地面對台灣真正的能源問題、缺電的議題。國民黨總統候選人侯友宜提出非常務實的能源配比，台灣不缺電的基本要求之下，核電還是我們必要的能源，這態度不能改變。因為缺電會造成全民經濟的傷害，更嚴重是很可能造成國家安全最大的危機。

朱立倫透露，昨天接待AIT理事主席時提及，國民黨能源政策是最務實穩健的，台灣產業特別強調不能缺電，且缺電會造成國家安全的問題。當前兩岸之間的緊張或對國家安全的重視，是全世界非常關心的；但民進黨錯誤的能源政策可能造成台灣最大的國家安全破口。他相信美方的朋友或多次來訪的國際朋友都非常清楚的了解國民黨的立場，也覺得國民黨的立場才是真正愛台灣、穩健保護台灣的能源政策。

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國民黨傅崐萁朱立倫性騷擾

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