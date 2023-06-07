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蔡英文為性騷案二度致歉　時代力量樂見：遲到的修法不能再拖！

▲▼ 文化部「文化成年禮金」啟動記者會-蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨近期爆發多起性騷擾及主管吃案事件，總統蔡英文昨（6）晚再次為此致歉，並指示進行性平機制改革方案。時代力量7日表示，樂見總統針對性平議題正面回應，過去時代力量已多次提出性騷防治相關修法，持續為性平發聲，期盼下會期朝野各黨繼續支持，從法規面落實性別平權。

時代力量發言人余佳蒨認為，性騷擾可能存在於社會上各個角落，因此，除了組織內應建立申訴機制之外，也應完善法規面，提出相關補強措施。時代力量過去針對性私密影像犯罪提出刑法修正，以及性別暴力防制倡議相關修法，包含兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案，提高製造、散佈、觀覽等兒少色情製品的處罰；跟蹤騷擾防制法，建立跟蹤騷擾防制制度。

余佳蒨提到，目前相關法規也仍有未竟之處。例如《家庭暴力防治法》中，並未將同性配偶之姻親納入適用範圍，以致受害者無法申請保護令等法制面疏漏；《教育人員任用條例》也尚未修正教育人員之消極資格、未比照教師法增訂不適任教育人員調查中暫時停職、停聘之規定。

余佳蒨指出，民團已多次呼籲速修《性別平等工作法》，因現行規定，由雇主負責性騷擾案件的調查，然而一旦雇主是加害人，就可能演變成球員兼裁判的狀況。

余佳蒨強調，近期多起性騷擾事件走向，凸顯法規與制度面失靈，性平法規不能只是有就好，這些遲到的修法不能再拖，否則會有更多受害者被無辜犧牲。時代力量衷心期盼，下個會期的國會，不分黨派的國會議員，能夠和時力一起站出來，勇敢推動性平改革！

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