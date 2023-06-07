天天送早餐、傳訊⋯「過度追求」也算性騷擾！律師提醒1步驟確認

▲收到追求者狂傳LINE訊息、獻殷勤，也屬於性騷擾。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者林育綾／綜合報導

台版「MeToo」持續延燒，許多人也擔心自己對「性騷擾」的認知不足，怕一不小心就踩雷！包括有些人為了追求心儀對象，天天送早餐、送禮物、傳訊息，然而有時候對方是顧及人際壓力而「不好意思拒絕」，這種「過度追求」情況也可能構成性騷擾。

性騷擾樣態多元，其中一種常被忽略的情況則是「過度追求」，婦女新知基金會法律部主任戴靖芸分享，一般傳統觀念都會認為「窈窕淑女，君子好逑」，有的人認為自己只是「堅持、不放棄」，所以天天天送早餐、到宿舍（或公司、學校）站崗等待對方，如果兩情相悅這些當然是浪漫行為，然而只要一方不願意，就可以構成性騷擾。

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「過度追求」的行為，包括不斷打電話、傳LINE訊息、站崗、不斷送禮、不斷言語或書信示愛，甚至跟蹤⋯等，讓被追求者覺得被冒犯，或者心生畏懼，影響正常生活。「只要對方不舒服，就能算是性騷擾。」

律師戴靖芸說，要確認自己的行為是不是「過度追求」，甚至構成讓對方困擾的「性騷擾」，最簡單的方式就是多一個「確認步驟」，可以詢問對方「願不願意」；只要對方沒有表達出「願意」，那就不能算是同意和欣然接受。對於擔心是否踩到「性騷擾」界線，她認為，凡事確認意願，就是最重要的步驟。

她解釋，有些人顧及人際關係壓力而「不好意思拒絕」，其實心裡並不樂意接受。這種情況相當常見，有些追求者認為「對方又沒有拒絕我」而持續這些追求行為，甚至認為對方已經接受自己的好意，怎麼可以不答應追求，而為此反目成仇。