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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／政壇「#MeToo」狂燒1周　還原賴清德4階段拆彈內幕

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統參選人賴清德面對接掌黨魁以來最大風暴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

近日民進黨內爆出多起黨工遭性騷案件，連帶引發政壇「#Me Too」風波延燒，至今至少出現9案，黨主席賴清德面對上任以來最大風暴，危機處理能力備受考驗。《ETtoday新聞雲》掌握，在中央黨部7日正式提出「性平改善與性騷防治加強方案」草案前，黨內經歷關鍵4階段拆彈，賴清德除了在第一時間與高層電話聯繫，也在本周召集5人密談會議，力挺調查小組，更請性平部主任李晏榕當民進黨的「翁文方」，務必接住受害者們。

5／31～6／1　賴清德第一時間急電定調：不需考慮選舉

回顧過去整整1周「#Me Too」事件時間軸，5月31日深夜，一名前黨工發文指控曾遭遇合作廠商「輝哥」性騷擾，但當時擔任婦女部（現為性平部）主任的黨副秘書長許嘉恬沒有給予妥適的協助，點燃風暴引信。當天晚間，許嘉恬口頭請辭，而賴清德、黨秘書長許立明在第一時間電話溝通，一方面表達對受害者的關心，另一方面也指示要以最嚴謹的標準處理。據指出，賴清德當下就提出「不必以大局為重」、「不需要考慮選舉」、「該認錯就認錯，該檢討就檢討」3原則，為處置態度定調。

6月1日，賴清德上午8點半前往台北市覺修宮參香，9點半再趕赴台北醫學大學參加雙和校區啟用暨63周年校慶典禮，據指出，當天考量行程耽誤，以及未掌握調查小組釐清的真相細節等緣由，因此，賴未在上午行程中回應提問，而是待親自前往中央黨部掌握案情後，下午4點趕在參觀「張秋臺86水彩畫展」前，接受媒體聯訪並明確表示，已指示許立明秉持提高層級、零容忍、公開透明、盡速調查等原則，要盡速跟社會報告，且未來民進黨會強化制度，讓任何人可以沒有恐懼地保障自己權益。

就在同一天中午，民進黨中央黨部取消原訂上午舉行的「侯友宜打臉侯市長」記者會，改由李晏榕、發言人林楚茵共同舉行首場記者會，發布3點聲明，宣布對於任何涉及性騷擾的事件，絕對採取零容忍的態度，同時公布由李晏榕和主席室主任周威佑等人組成調查小組，儘速調查並提出處置報告，希望接住受害者；賴清德也透過臉書向受害黨工致歉，強調「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」。

6／2　黨內再爆性騷、職場霸凌　賴清德開臨時主管會議

然而，6月2日又有另一名受害黨工發文，指控前主任蔡沐霖包庇前黨工陳東豪性騷擾、職場霸凌，再度引發社會怒火。賴清德當日親上火線，召開臨時黨務主管會報，親自對全體一級主管下達指令，必須要坦然面對、積極處理，謙卑地檢討改進，才有可能重新贏得社會信任。

當天下午2點，許立明率楊懿珊、李晏榕、發言人張志豪舉行第二場記者會，兩度向社會大眾鞠躬道歉，宣示建立專屬申訴信箱，「會窮盡一切力氣，幫助被害人討回公道」；而該案受害黨工也親自留言表示，「李晏榕主任不是我的主管，但她上任性平部，在得知我的事情後，表現卻比過去任何時刻更像我的主管，感謝打傘，把這把溫柔堅定的傘柄堅持傳下去」。

6／3～6／5　5人密談力挺李晏榕撐傘：務必溫柔接住被害黨工

6月3日上午，賴清德出席公共衛生師公會成立大會，會前受訪時再針對黨內接連的性平事件向受害者及台灣社會致歉，同時感謝受害者勇敢站出來，強調面對職場霸凌及性平事件，「絕對不必要大局為重」，人生安全及權利才是最重要的。

6月4日晚間，親近賴清德的民進黨立委何志偉遭民眾指控，8年前有不當肢體接觸，除了觸摸上臂，還在民眾手臂上寫下電話號碼，而人在法國訪問的何第一時間致歉，表示將修正與民眾的互動方式。

6月5日上午，賴清德以副總統身份出席台灣氣候學院揭牌記者會前受訪表示，「民進黨是一體的，並沒有分哪位黨主席，我們大家都一樣堅持理想，如果有問題，我們就解決問題，嚴肅面對每一個人所發生的各項性平事件，民進黨會秉持一貫的原則來處理」。

另據掌握，6月5日當天下午，賴清德親自找來許立明、楊懿珊、李晏榕、周威佑4位主管面談，當面指示李晏榕，希望她當民進黨的「翁文芳」，務必接住受害者們。知情人士轉述，賴清德會中強調，不必考量選舉因素，要還原真相，「先徹底了解病因才有辦法知道怎麼醫」，再次表示嚴查真相之外，重申同理被害同仁的心情，要從心理與法律皆提供支持，同時取得共識，調查內容全數保密，只有小組成員3人知道調查內容，將會以最快速度了解案情。

據轉述，賴清德在該場5人密談會議中，定調兩方向，除了力挺調查小組，亦指出民進黨推動性平工作雖因近期事件被打擊，但不能停止，也可趁此機會檢討為何黨內機制發揮不了作用。

此外，由於當天適逢每周例行的主管會議，賴清德在主管會議中強調，不要對被害同仁造成傷害，同時要安撫黨內同事士氣，勉勵「要對社會大眾做好的示範」。黨內人士坦言，賴清德重視性平議題，早在今年2月初就通過組織改造案，將原本「婦女部」更名為「性別平等事務部」，藉此彰顯更加著重台灣性別平權各項事務的推動，未料近日性平事件頻傳，難免影響內部士氣。

知情人士透露，賴清德在會中也談及，相信絕大多數同仁都是有理想並且都是善良的，他亦指示秘書長要盡快安排黨內性騷擾及職場霸凌的相關課程，協助主管處理類似案件，也強調要納入外部心理及法律支持系統，務必確保受害同仁能夠在最安心、安全的情況下，能得到完整的協助以及申訴。

6／7　賴清德宣布3大黨務革新方向　中常委也關切

6月7日下午，賴清德主持中常會時，特別提出3大黨務革新方向：第一是加強通報機制，新增外部的社工支援系統，讓當事人可尋求專業的支持與協助；第二是秉持零容忍的處理原則，任何的申訴一定都會進入性平的程序，如果查證屬實，一律開除，永不任用，且會復知黨部其他單位、地方黨部、政府單位、公司；第三則是修改內規，建立更友善的工作環境。他也承認，此事凸顯民進黨在制度面、人員訓練、觀念不足。

據轉述，與會中常委們紛紛表達對近期性平事件的意見，例如湧言會中常委王定宇會中表示，應該比照軍方規定，只要當事人確定要通報卻未通報，就必須進行懲處；正國會中常委陳茂松建議，應該建立電話通報系統；新系中常委許淑華提出，應該建立外部輔導機制，由專業諮商師與被害者談，避免因為同理心不足，導致被害者不相信機構，同時成案後應讓主席知道，而賴清德回覆，他還是會去了解。

不過，對於性平事件是否能夠「止血」，有中常委私下坦言，「我不認為會止血，因為太多了，太多人會有這樣的想法，或把十幾二十年前的事情拿出來講」；但他不以負面觀點看待，他認為，近期事件讓社會大眾有宣洩的管道，反而會讓大眾更重視性平議題。

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