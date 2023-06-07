朱敬一建議賴清德：民主大聯盟不是利益結合　要有同理心

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中常會7日下午邀請馬政府時期閣員、中央研究院院士朱敬一報告「台灣的民主還少了些什麼？」朱敬一會中當面建議黨主席賴清德，民進黨提出民主大聯盟，絕對不是僅限一次的利益結合，此外，賴清德可能要選舉，將會面對很多議題，包括住宅、托育、學貸、租稅、Covid-19下怎麼幫人解決問題等，這都需要同理心。

▲朱敬一（左）近日在論壇活動與賴清德（右）同台。（資料照／青平台提供）

朱敬一今天會中談及，民進黨提的「民主大聯盟」，可能牽涉到人才、政策、思想的凝聚過程，目前看到比較多的是人才跨黨派的尋覓，但如果概念上要走到民主的凝聚，除了人才尋覓，還是有些東西，其實，「聯盟」就是「凝聚」，絕對不是只是利益結合的偶爾某一次合作，而是應該有個共同目標一起努力。

朱敬一說，這放在當下情勢也蠻適合的，希望所有從政者可以體會弱勢者觀點，而不是用自己的觀點分析弱勢者的處境，若能將心比心，板塊移動就比較可能，廣義來說，性別就是弱勢，其實是社會弱勢的一塊而已，社會弱勢有好多個，性別、職場、財富、階級都有弱勢，甚至教育機會都有弱勢，但都有共通點，就是「我們希望我們對別的弱勢要有同理心，而不只是同情心」。

朱敬一還提醒賴清德，「將來也會面對很多，尤其副總統可能要選舉，會面對很多住宅、托育、學貸、租稅、Covid-19下怎麼幫人解決問題，這都需要一個同理心」。