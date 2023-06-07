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推健康技術士解決長照人力　陳韜名：藍綠白看誰先看到40萬票

▲▼副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

▲副總統賴清德2022年時以錄影方式出席「國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

記者陶本和／台北報導

2025年台灣邁入超高齡社會，長照需求勢必大增，而長照人力資源不足問題，推估未來3至5年，缺額將近7萬人，無疑成為下一階段的重大課題。台灣輔助醫學會理事長陳韜名表示，輔助醫療可以帶給民眾更多選擇外，若開放「健康指導技術士」，也能大幅增加工作就業率；此外，若以2024總統大選來看，這塊領域粗估攸關40萬人，就看藍綠白陣營，誰會先關注到並提出具體政見。

總統蔡英文在過去8年任內，推動長照2.0政策，相關預算從本來馬政府的50億元，逐年增加已突破600億元，服務涵蓋率達到67.03%，但不可諱言，台灣的長照還有很大建構空間，如今已是民進黨2024總統參選人的現任副總統賴清德，在2022年以錄影方式出席「2022 國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」時表示，台灣是輔助醫學和AI人工智慧的結合的領航者，輔助醫學的推動「現在正是時候」。

對於台灣長照的環境，以及輔助醫學的推廣，陳韜名受訪時表示，台灣將近有40萬人從事輔助醫學相關領域的工作，卻一直遊走於法令的灰色地帶，如果曾經嘗試過芳療、音療、經絡推拿、量子檢測等民間舒緩療法的服務，幾乎都是違法的。他說，據非官方統計，有75%的疾病患者在傳統醫療得不到解方時，都會嘗試「輔助醫療」。

在人力的問題方面，陳韜名也指出，台灣年輕人大學畢業後找不到工作，尤其一些科系譬如園藝植物、運動、音樂藝術等，畢業等於失業，而高齡化的台灣，卻有一大批老年人得不到「陪伴與照料」，於是夾在中間的中年族群變得最痛苦，下有孩子沒工作，上有老人沒照顧。

陳韜名表示，如果在大學教育中有專業學分，讓大學生跨領域修學如何照顧老年人，畢業後開放各種「健康指導技術士」證照考試，便能解決上述問題；同時，也讓正在進行民間療法的人士，逐步獲得證照資格，這可以杜絕醫些非法欺騙的民俗療法業者，還能提供主流醫學有更多的治療手段。

他感嘆地說，其實歐美各國都對輔助醫學採訪開放的態度與政策配套，台灣目前蔡政府很重視健康長照等議題，只可惜總被一些無聊的政治口水戰或突發議題給淹沒。

對此，陳韜名表示，因應蔡政府的「五個增加」升級長照2.0，包括增加「總經費」每年600億元、增加「照顧家庭」、增加「服務項目」、增加「日照中心」、增加每個區域的「平價住宿服務機構」。

陳韜名說，輔助醫學會則推出一個「三贏」的方案，目前許多私立大學面臨招生不足，校舍空置的問題，加上許多運動管理、藝術、園藝系等學生畢業即失業，而輔助醫學會計畫將這些空置的校舍打造成社區健康中心，推動各項技術士證照，讓這些相關科系的學生可以取得專業認證，同時滿足社區照護的需求。

陳韜名說，預計每年可增加5到10萬個工作機會，業界許多美容師、廚師等職業，都有技術士資格，只差在甲乙丙等級，如果有甲級執照，其實基本上就有國際認證的地位。

陳韜名表示，2024總統大選正在快速加溫，40萬的輔助醫療領域工作者，全台灣老中青年對健康所造成的生活焦慮，都反映出這廣廣大的選票會流向何方，民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲都是醫生專業，誰能獲得廣大民眾認同與選票紅利，就得看哪方幕僚的政策擬定與智慧了。

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關鍵字：

賴清德陳韜名輔助醫學會

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