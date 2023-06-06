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台中、彰化來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

▲▼大肚和美橋模擬圖。（圖／台中市政府提供）

▲大肚和美橋模擬圖。（圖／台中市政府提供）

記者黃聖庭／台中報導

連接台中大肚通往彰化和美橋梁於今年初開始施工，5日台中市政府參事黃晴曉代表市長盧秀燕與內政部長林右昌視察工地，大肚和美橋將朝著115年6月完工的目標邁進，此外，獲交通部公路總局及內政部營建署補助，總經費約32億元。

▲▼中市府與內政部視察大肚和美橋，台中市政府參事黃晴曉代表市長出席。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府參事黃晴曉代表市長出席。（圖／台中市政府提供）

黃晴曉表示，台中市大肚區和彰化縣和美鎮的東西向路網，因天然屏障烏溪阻隔，往返兩地須往南繞行台1線大肚橋，或往北繞行台17線中彰大橋，單趟距離超過10公里以上，而施工中的「大肚和美橋」可望大幅縮短交通距離，日後往來只需2分鐘。

黃晴曉指出，這座橋梁是台中市府與彰化縣府共同努力規劃，並積極籌措財源、爭取補助，是近年規模最大也最長的橋梁工程，工程目前由台中市政府建設局穩定推動中，未來完工後將可快速連結省道及國道，形成高、快速公路網系統，帶動整體運輸效益，達成中彰30分鐘生活圈。

黃晴曉表示，大肚和美橋不僅連結通勤人口，更能穩固產業能量，還能帶動觀光景點人流，又鄰近市定古蹟磺溪書院、大肚山萬里長城登山步道等，將使大肚區與和美鎮更加繁榮、台中與彰化更緊密。

建設局長陳大田表示，大肚河美橋將自台中大肚區文昌路，跨溪至彰化和美銜接台61乙線省道，鄰近國3和美交流道，全長約1,690公尺，主橋長約1,440公尺，橋梁寬度22公尺，橋面配置雙向4車道、2個機車專用道及人行腳踏車共用道，同時在結構設計上也已預留未來生活圈四號線接合，目前先於台中大肚端施工，逐步至彰化和美端，期間除確保品質、注意環境安全，並確實掌握進度外，也特別注意既有交通動線維持及兼顧周邊生態環境，以高標準來執行。

▲▼中市府與內政部視察大肚和美橋，內政部長林右昌致詞。（圖／台中市政府提供）

▲內政部長林右昌。（圖／台中市政府提供）

本次視察，內政部長林右昌、立委楊瓊瓔、林靜儀、陳秀寶、黃秀芳、前立委顏寬恒、市議員吳瓊華、林昊佑、曾威、台中市政府參事黃晴曉、建設局總工程司陳建權、大肚區長楊明坤、彰化縣政府工務處副處長林孟弘及多位在地里長皆到場，市議員張家銨服務處也派代表出席關心。

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