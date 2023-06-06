快訊／會考要拿A++可以錯幾題？　心測中心「答對題數對照表」出爐

▲心測中心今晚公布答對題數對照表。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

近20萬人報名的國中教育會考本周五（6/9）將寄發成績單，台師大心測中心今晚（6日）公布「等級加標示與答對題數對照表」，要拿A++的考生，國文只能錯2題、社會錯3題、自然錯2題；英文包含閱讀與聽力，總分100分，加權後98.14分以上可拿A++，數學包含非選題，總分100分，加權後91.6分以上者可得A++。

台師大心理與教育測驗研究發展中心今晚公布111年國中教育會考正「等級加標示與答對題數對照表」，國中教育會考成績等級分為「精熟（A）」、「基礎（B）」及「待加強（C）」，精熟和基礎等級還包含「++」 和「+」2種標示，「++」指該等級前25%，「+」指該等級前26%至50%。

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▲國文、社會與自然科答對題數對照表。（圖／翻攝國中會考網站）

今年國中會考各科題目數，國文科42題選擇題、社會科54題選擇題、自然科50題選擇題、英語科43題閱讀題及21題聽力題、數學科選擇題25題及2題非選擇題。

根據心測中心今晚公布資料顯示，國文科要拿到A以上至少要答對36題、B門檻要答對18題，A++門檻為40題，等於考生最多能錯2題；社會科A門檻答對47題、B門檻21題，A++門檻51題，最多能錯3題；自然科A門檻為答對44題、B門檻19題，A++門檻48題，至多能錯2題。

至於英語科成績包含閱讀和聽力測驗，經加權後英語科整體成績若要達精熟門檻，加權需達90.7分，A++至少需98.14分；數學科包含選擇題和非選擇題，成績若要達精熟，加權後需達76.2分，A++需達91.6分。

根據心測中心公布的資料，今年數學科加權後分數，要拿A++至少要91.6分，比去年96.6分少5分，要拿A門檻是76.2分，也比去年的80.5分少4.3分。台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，主要是今年數學科非選題難度較高、選擇題也有一、二題比較難，導致加權分數略降，但在基礎等級則跟去年差不多。

國中教育會考將在本周五（9日）上午8時開放查詢成績，考生可在周五上午8時起，上官網查詢自己的會考成績；高中免試入學招生作業也將開跑，各就學區考生可於6月21日到6月29日查詢個人序位並填志願。免試入學分發結果將7月11日出爐，7月14日開放新生到各高中報到。

台北市華興中學校長曾騰瀧表示，今年會考除了英文科比去年簡單外，其他4科難易度與去年相當，預估前5志願分數與去年相近，推估建中約34.6分，北一女33.8分，師大附中的男女為33.6分、成功高中約31.8分、中山女中則為30.8分，松山高中男女為30.6分。

曾騰瀧提醒考生，免試入學可填30個志願，但應以「夢幻、落點、保險」三類學校，依順序各選填1到2所學校，總計加起來至少選填5個志願，而選填志願時，應瞭解學校特色課程、個人特質與分數落點。

