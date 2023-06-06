警界梁詠琪高升所長！在地人煞到「可以來抓我嗎」　本尊說話了

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

有警界「梁詠琪」稱號的黃衣淳，日前榮陞溪湖警分局媽厝派出所所長，她現年30歲、身高174公分，昨（5）日布達典禮時獲得不少人投以注目的眼光，直呼「網紅」、「警界梁詠琪」來了，連所內員警見了也超級振奮又開心，而她則表示希望大家別只是看她的外貌，而是要看她的專業部分。

▲黃衣淳擔任媽厝派出所長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男民眾開玩笑說，希望警界梁詠琪可以抓他。（圖／記者唐詠絮翻攝）

如今擔任媽厝派出所所長，昨天布達典禮時獲得不少人投以注目的眼光，直呼「網紅」、「警界梁詠琪」來了，連所內員警見了也超級振奮又開心，民眾說「沒有看過那麼漂亮的女警，連我女生看了都很心動，說不定有很多男生會刻意違規找她開罰單」、「一般看到警察會緊張害怕，但是看到這個女警會從害怕變害羞，因為太漂亮了，被警界耽誤的模特兒」、「行車紀錄器有錄到我闖紅燈的影片，可以傳給她要她來抓我嗎。」

▲女民眾說沒有看過那麼漂亮的女警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃衣淳警專30期畢業，從警後，平日從事關懷社區老人、幫助受虐婦女及兒童等勤務，深受民眾肯定，有不少長輩因此想認她當乾女兒，執勤時被搭訕也是家常便飯的事。至於為何會被稱「警界梁詠琪」，則是因長相酷似梁詠琪，受理報案常被認錯，所以才被同事取這個封號。

▲黃衣淳美照被刊登上警光月曆。（圖／翻攝自警光月曆，以下同）

黃衣淳從小在父母栽培下學習古箏、鋼琴，卻走入了與音樂差距頗大的工作，她說「曾經我以為我不會再接觸音樂這一塊，但是在派出所，讓我充分的發展了音樂還是有用武之地，我帶著古箏到國小犯罪宣導，反而讓很多小學生對警察以往的感覺更不一樣，甚至有些老師還私下找我請教。」

昨天「警界梁詠琪」的布達典禮獲得不少人投以注目的眼光，連所內員警見了也超級振奮又開心，不過她則是希望大家別只是看她的外貌，而是要看她的專業部分。