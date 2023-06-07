跨年爬上床猥褻別人女友　他被抓包瞎扯「房間鬧鬼」

記者黃翊婷／綜合報導

孫姓男子2021年12月底與女友、友人相約包棟民宿跨年，卻在跨完年之後，對同行的女同學A脫褲猥褻，被抓包還瞎掰是「房間鬧鬼」，後來才改口承認。台南地院法官審理後，依乘機猥褻罪判處孫男有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

▲A女在睡夢中遭孫男猥褻。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中提到，孫男與A女曾是高中同學，2021年12月30日兩人與各自的伴侶、朋友（合計13人）一起包棟民宿跨年，孫男和女友住2樓，A女和男友住3樓，一群人在民宿內喝酒聊天，直到隔日凌晨1時許A女才和男友先回房間洗澡休息。

接著，A女男友因為有事暫時離開，孫男進入3樓房間想找A女男友，雖然沒有找到人，但他看到A女獨自在房間內睡覺，竟起了色心，偷偷摸上床隔著衣物撫摸下體，發現對方驚醒，又脫口說出一句「妳是不是很熱？妳的腳很燙」，然後將女方的內褲拉至大腿處，最後是因為聽到門外有腳步聲才作罷。

大約4分鐘之後A女男友回到房間，孫男還假裝沒事並向他表示「我在找你耶」。A女男友和孫男聊完之後再度回到房間，發現女友正在哭泣，追問原因才知道孫男的惡行，氣得跑去找人質問，沒想到對方竟然瞎掰是「房間鬧鬼」，兩人憤而決定報警處理。

起初，孫男的女友試圖幫忙洗刷清白，提議要將A女的內褲送驗以查明真相；但孫男一聽馬上改口表示，「不用驗，是我，真的是我」、「真的是我，也有可能是我昨天真的酒喝多了，我真的不知道自己在幹嘛」、「我們等一下講完，我就去跟A女道歉」。

台南地院法官認為，2名證人對於猥褻過程描述一致，加上案發當時雙方均為好友關係，並無嫌隙，沒有故意誣陷的動機；再者，若孫男沒有伸出鹹豬手，又何必在對質時說出「不用驗，是我，真的是我」等話。

法官接著表示，孫男不顧與A女多年的交情，利用對方熟睡時施行猥褻行為，犯後仍不肯承認，且至今仍未與受害者達成和解或賠償，最終依乘機猥褻罪判處有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

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