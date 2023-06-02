狼師掀衣舔胸！女研究生驚喊「老師」他更嗨　挨告辯：她偷我DNA

▲男老師竟向女研究生喊「要抱抱」，強壓吻胸猥褻得逞，挨告後還辯稱「她自己取得我DNA」指她誣告。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

女研究生小瑩（化名）為了準備國家考試，向在這門專業科目屬權威的男老師尋求指導，但老師卻突然關掉研究室燈光、對小瑩說「要抱抱」後就將她壓在櫃子上，小瑩驚恐喊「老師！」對方卻更興奮，強行伸手進她內衣揉胸，還低頭強吻亂摸，小瑩隔天帶著沾有老師DNA的內衣去採檢並報警，罪證明確，法院審理後依強制猥褻罪將淫師判刑10月。

判決指出，小瑩就讀台中某大學研究所，該名男老師則在某專業科目具有權威地位，小瑩為了準備國考，主動向老師求教，雙方約定每星期在老師的個人研究室見面1次。

2022年1月7日上午指導過程中，老師卻突然起身將燈光關掉，對小瑩說「要抱抱」，就直接雙手環抱她，將她抵在櫃子上，不顧抵抗拒絕、將手伸進她內衣裡撫摸，並掀開衣物強吻，且接著上課10幾分鐘後又忍不住二度猥褻得逞，小瑩回去後崩潰向男友哭訴，隔天並在男友鼓勵下帶著內衣前往醫院採檢，果然驗出老師的DNA。

老師矢口否認猥褻小瑩，辯稱研究室中有他喝水的水杯，小瑩要自己取得他的DNA很容易，研究室隔音也非常差，不可能會選擇這裡為犯案地點。

小瑩對於受辱過程指證清晰，並說她馬上就反抗阻擋，一直叫「老師！」但對方就更大力把她壓在鐵櫃上。

法官發現，小瑩事發之始未立即報案，只有向男友陳述，在男友不斷鼓勵，並安撫「如果妳要告他的話、只有今天有機會」、「因為明天的話洗澡完證據會不見」、「會怕是一定的」、「畢竟妳遇到這種事，誰都會害怕、不是只有妳」，可見小瑩當下的惶恐無助，而她也在Dcard上發文求助遭老師侵害的過程與心情，認為小瑩並非蓄意捏造證據，並冒著自毀名譽的風險張貼於網路上。

法院一審認為，老師為人師表，趁小瑩向他請益的機會，卻罔顧小瑩對他的尊敬與信賴、做出逾矩行為，還矢口否認、飾詞卸責，未向小瑩道歉或賠償，依強制猥褻罪判老師有期徒刑10月，全案仍可上訴。