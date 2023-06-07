蔡阿嘎被炎上！Toyz揪「光開場就GG」　他見1幕傻眼：抵制啦

▲Toyz點出片中問題。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎一部「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片，引爆輿論撻伐，儘管連續道歉3次，仍無法平息眾怒。自稱「美食公道伯」的Toyz搖頭表示，光開場就有問題，對於片中多處用詞與做法也不以為然，直呼「跟我一起抵制蔡阿嘎！」

翻出蔡阿嘎被炎上的影片，Toyz才看到開場部分，就忍不住吐槽有貓膩，「接下來要去的店，都是他已經覺得是難吃的，這些都不是他的初體驗」、「他作為YouTuber長青樹，光是開場就有先入為主的觀念，也已經得罪一些人了」。

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不僅如此，蔡阿嘎的用詞也帶有情緒化，像是「爆幹難吃」等，Toyz直言，「如果是我頂多會說，可能不太好吃，或有點難吃。」

▲蔡阿嘎道歉仍難以平息風波。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

針對蔡阿嘎的「我們日本人都不吃」、「直接罵沒關係，這裡的人聽不懂」等語，Toyz也直言，他憑什麼代表日本人，還有他本身就認為是難吃的，所以想要引導員工，和他的意見、立場一樣，「人家都還沒吃，換位思考一下，今天你們是這位員工，老闆都說不好吃了，你們敢說好吃嗎？」

另外，片中有位員工吃了拉麵和炸雞，不斷提到有臭臭的味道，這也讓他超傻眼，忍不住高喊「你是不是嗅覺有問題」、「跟我一起抵制蔡阿嘎」、「把蔡阿嘎下架」。

最後，Toyz指出，蔡阿嘎這回被炎上，真的剛好而已，「才台幣100的東西（其中一間拉麵）！平價的東西，鞭得太用力容易遭到反彈。」