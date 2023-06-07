日本媽喊「這種台灣人」別來吧！　女兒也因中文差被罵三字經

記者陳俊宏／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片引發爭議，雖他已三度道歉仍不斷延燒。嫁來台灣6年的日本人妻「貴和」說，媽媽表示「這種人還是不要來日本好了」。另她也想起當初來台因中文還沒有很好，想要退貨網購，卻被客服罵三字經掛電話，「他以為我聽不懂，不過我台灣的髒話很厲害。」

▼蔡阿嘎鞠躬道歉。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）



[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎舉出的5間日本難吃連鎖店為「吉野家、名代富士蕎麦、Dennys、肯德基、なか卯」，此事還因此登上日本媒體。日媒並越洋致電蔡阿嘎的公司，讓對方回應「對影片中這些店家感到非常抱歉」。

經營《日本小姐姐在台灣》YouTube頻道的貴和，接受《不要鬧工作室》訪問指出，「我媽傳訊息給我，給我看台灣YouTuber的新聞，她說這種人還是不要來日本好了。然後，我給她看日本女生大鬧華航的影片，她說，做什麼都要適可而止喔。」

貴和也分享日本網友對蔡阿嘎事件的看法，包括「影片提到的店都是我自己喜歡的，這些店的價格雖然便宜，但CP值是很高的，這是這些企業努力的目標， YouTuber可能不懂還批評，我很生氣」、「台灣YouTuber的看法應該不會影響我們日本人自己對這些店的看法。」

▼嫁來台灣的貴和分享此事的看法。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



而華航一架班機4日從日本福岡要飛回桃園，沒想到有名日籍女乘客疑因空服員沒講日文，在機上失控咆哮，導致班機延誤，經機組員溝通無效，最後被航警帶下機。

貴和也分享日本網友對該事件的留言，像是「這個人明明會講英文還故意找麻煩，根本是酸民」、「如果想要人家講日文，選日系航空啊。」

貴和也想起曾因「語言問題」很生氣，她說，非常喜歡台灣，但剛搬來時上網買東西要退貨，由於中文還沒有很好，和客服努力解釋、講很久，「他都聽不懂，最後他跟我說了一句『趕羚羊』就掛電話。他以為我聽不懂，不過我台灣的髒話很厲害。」

貴和認為，「人都會犯錯，不管是哪一國人，如果是真心道歉，我想大家都值得有第二次的機會。」

▼蔡阿嘎道歉聲明。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

