柯文哲訪日智庫「密談」台日國防　日自衛隊退役將領與會

▲民眾黨主席柯文哲訪問日本「國家基本問題研究所」，圖為「國家基本問題研究所」理事長櫻井良子。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

挑戰2024總統大選的民眾黨主席柯文哲展開5天日本行，7日邁入第4天，一早到智庫「國家基本問題研究所」交流與午宴。柯文哲表示，自己此次以總統參選人身份訪日本，其中有3個目的；不過被問到有無談及台日國防議題，柯文哲皆未正面回應，僅說要保持機密。

柯文哲於日本時間7日上午10時到「國家基本問題研究所」，與會人士包括日本知名評論家、「國家基本問題研究所」理事長櫻井良子，還有相當比例是日本自衛隊海軍陸軍的退役將領人士。

櫻井良子致詞時表示，台日關係非常緊密，在這樣的狀況下，台灣民眾黨來到本研究所，她感到相當的高興，現在全世界正站在轉捩點上，台灣2023年總統大選不只會改變台灣命運，也可能影響到日本的命運，甚至整個亞洲的未來。

櫻井良子提及，日本跟台灣是命運共同體，因此日本對台灣選舉非常重視，在這樣的前提下，今天能夠跟柯文哲有對話的機會，對他們來說是非常好的學習機會，同時在政治上也具有意義。

櫻井良子指出，就日本的立場來說，希望台灣不管在什麼狀況下都可以維持自由、民主以及自由經濟，在台日關係當中，對日本來說非常難忘的事情有好幾件，感謝日本發生311地震時，雖然台灣人口為2000多萬人，但卻對日本捐款非常高，在此感到非常高興同時，也要代表日本國民向大家道謝。

柯文哲表示，自己2019年曾以台北市長身份來東京訪問，這次是以台灣總統參選人身份再訪日本，其中有3個目的，第一個是希望可以更了解日本，因為日本是亞洲大國、台灣重要盟邦，所以必須對日本有更深切了解；第二是希望從日本、國際角度再回到台灣，會比較清楚台灣所處的位置，也更好做應對；第三則是希望讓日本了解台灣第三勢力及他個人。

柯文哲提及，台灣跟日本同屬第一島鏈，國際關係上本來就關係密切，另外台灣跟日本在過去一向非常友好，就像疫情期間日本送台灣超過400劑疫苗，同樣在311地震時，台灣是全世界捐款給日本最多國家，所以希望在這良好友誼上可以做進一步發展。

柯文哲說，2012年後的日本主動出擊，提出的四方安全對話跟自由開放印太，影響美國對印太地區戰略，這也讓日本在亞洲地區、甚至全世界地位更加重要。

柯文哲稱，自己從政前是醫生，也是科學家，知道基本問題的重要性，如果沒有基本問題研究，對於後續應用更困難，而「國家基本問題研究所」從2007年成立以來，一直在看如何讓日本可以國家正常化，並取得戰略主動地位，並希望在國際議題上可以有更重要的功能跟角色。

柯文哲指出，「國家基本問題研究所」的專家學者，很多人都有從政經驗，特別是日本防衛省的實務經驗，他希望藉由今天交流，讓他對台灣、日本未來，甚至世界的未來有更多認識。

最後，柯文哲也提到，前日本首相安倍晉三第一任任期時，不斷向大眾宣傳，希望民眾相信他能夠讓日本邁向美麗之國，而自己今年5月20日宣布參選時，也在演講結尾向台灣同胞喊話，可以相信美好台灣，「所以我們希望台灣跟日本兩個國家都可以是美麗之國。」

會後，柯文哲接受媒體訪問時，被問到有無談及台日戰略地位或國防議題？柯文哲僅說，當然是有，不過這都是內部會議，就不需要跟媒體講。媒體追問，大概比較重視哪一方面？柯文哲回應，「台灣有事日本有事」為何會變成標題，是因日本大概有97％能源要通過台灣近邊海域，所以對方當然非常關心台灣安危，因為會直接影響到日本。

至於有無說明如何加強台日國防合作，甚至是若台灣發生危急時，會不會支援台灣？柯文哲並未正面回應，僅稱涉及國防就要保持機密。