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性騷風波衝擊賴清德2024選情？　綠黨團：就算民調降低也要正面面對

▲▼民進黨立院黨團召開「三大方向 撐開性平保護傘」記者會 范雲 劉世芳 吳玉琴 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨近期爆發多起性騷擾及主管吃案事件，衝擊黨主席賴清德2024選情，對此，民進黨立院黨團7日表示，相較國民黨認為性騷擾被害人是民進黨側翼，民進黨會正面面對問題、挽救社會信任度，蔡英文跟賴清德都正面面對，就算民調降低，這也是該面對的問題。

鄭運鵬表示，只有民進黨正面面對、並站在被害者立場通盤處理，包含蔡英文、賴清德都這樣面對，國民黨主席朱立倫沒有發言、民眾黨主席柯文哲更是口頭性騷擾慣犯，甚至有受害者出面指控立委傅崐萁性騷，卻被批評是民進黨側翼、完全不面對內部問題，這是最糟糕處理方式。

鄭運鵬直言，陳雪生被確認是性騷擾後，卻不影響提名，這一定是朱立倫同意的，國民黨是這樣面對加害人，民進黨不會去牽拖別人，而是站在被害者角度思考，其他政黨若有受害者出面控訴，都被指是側翼，國民黨的態度令人遺憾。

鄭運鵬指出，賴清德的個性跟能力，就是把危機變為社會進步的力量、民進黨前進的動力，過去擔任行政院長、現在擔任黨主席都是如此，成功挽救社會信任度，蔡英文跟賴清德都正面面對，就算民調降低，這也是該面對的問題。

立委劉世芳表示，民調只是參考用，沒有所謂第一第二第三，畢竟選舉在明年1月投票，性騷風波也並非單一政黨、性別、現象，而是整體社會的運動，民進黨會用正面態度面對、道歉並修法，解決問題是執政黨的大方向，至於是否影響民調，相信哪個政黨願意面對、解決問題，民眾心裡會有感受。

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