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民進黨質問侯友宜　「黑金」支持比幼童餵藥更重要？

▲▼民進黨發言人張志豪、立委參選人曾柏瑜及新北市議員陳乃瑜召開「秦啟松的厚友誼們」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物。民進黨發言人張志豪7日批評，新北市除了槍聲頻傳，治安不安，近來連幼童安全都拉警報，在急需市府跨局處協力因應的時刻，新北市長侯友宜居然照樣跑選舉行程到外縣市去。

張志豪表示，新北市爆發幼兒園幼童餵藥事件，至今未有結果，侯友宜也毫不在乎，只顧著自己和「黑金人士」的拜會行程，先是昨日與苗栗縣長鍾東錦及新竹市議長許修睿餐敘，今日又跟中常委傅崑萁吃便當，請問新聞畫面看在市民眼裡情何以堪？

他接著砲轟，新北市有落跑市長不做事，國民黨議員也落跑淪為「侯家軍」，整天在國民黨立院黨團造謠抹黑噴口水，不僅不監督市府，還放任市長荒廢市政，整起事件拖到6月13日市府才要在議會做專案報告，危機處理不僅慢半拍，根本是恐龍尾巴，令人遺憾。

張志豪說，侯友宜嘴巴說反黑金復辟，但卻與亞太國際吸金10億的主嫌秦啟松多次同場合照「厚友誼」，還有同黨立委羅明才也跟秦啟松過從甚密，離譜的是，康友案中涉嫌炒股的吳光訓，女兒吳怡玎是國民黨不分區立委，侯友宜還跟吳光訓早餐會，反黑金復辟，根本是說一套做一套。

張志豪表示，面對市政荒廢、治安敗壞，不僅市長落跑，連議員也落跑，呂家愷和江怡臻2人身為新北市議員，最應該關心的應該是市民的生命財產安全，但他們卻自甘淪為侯家軍，成天只為了護航侯友宜，默不關心市民權益，既不監督市政，也不聞不問，每天跑到立法院開記者會攻擊抹黑民進黨主席賴清德，「請問侯市長，個人選舉和黑金厚友誼遠比市民的福祉來得重要嗎？請侯市長多花點心思處理市政問題，如果做不到，何不乾脆辭市長？」

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