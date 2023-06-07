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南投狼師惡行曝！噁稱在交往...目擊者：他帶女同學進廁所工具間

▲▼蔡培慧陪同性騷受害者召開記者會。（圖／記者杜冠霖翻攝）

▲蔡培慧陪同性騷受害者召開記者會。（圖／記者杜冠霖翻攝）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

一名目前任職於南投縣小學的劉姓校長，被控過去擔任小學老師時，對多位國小女童伸出狼爪，受害者多達數十位。而二十多年前的目擊者，今（7）日出面表示，光是他看到的就有3名女同學受害，也說當時劉男除了是班導也是排球隊教練，所以有很多機會接觸女學生。南投縣府今表示，責令校長先請假靜待調查並召開性別平等教育委員會審議，若情節重大不排除予以停職處分。

莊姓受害者自述，1995年就讀小學六年級時，參加劉男的課後家教班補習，學生都給他接送，沒想到待其他同學下車後，劉男整個人趴到她身上，擁吻、上下其手，她找到空隙拉開門把跑下車回家哭訴，但後續劉男也僅受到轉校處理，宛如台版「熔爐案」。

目擊者指出，小學時劉男擔任他們班導，對周遭同年齡女同學有所侵犯，劉男的一貫做法就是宣稱他跟這些五、六年級的女學生是男女朋友在交往，因為劉男也擔任排球隊教練，所以有很多機會接觸女學生。

目擊者說，當時總共有3名受害者，第一位在體育館，「我親眼看到他帶著這位女同學，進到倉庫裡面去，當時我跟另外一名男同學就是抱著好玩的心態，跟著溜進去倉庫，那到一半的時候，因為倉庫的電燈在外面，我們打開電燈，現場我看到這位老師在擁吻女學生。」

第二位受害者是同班同學，在午睡的時候看到劉男帶著她進廁所的工具間，過了半小時後女同學跟劉男從工具間出來，「我看到的狀況是這位女學生滿臉通紅」；第三位受害者是她參加劉男的輔導課，地點是在劉男家裡，當時聽女同學說，劉男把她帶進房間，讓他撫摸身體

目擊者表示，這三位就是當時明確知道的受害女同學，而劉男會在每屆中找一到三位目標下手，還會宣稱跟這些女同學在交往，利用他擔任排球教練職務之便，帶出去比賽時做出非常過分的事情。

目擊者呼籲，這些受害者要勇敢站出來，而莊小姐非常勇敢，能夠把這件事情公開，不知道過往是否有更多的受害者，希望這次能夠讓劉男受到法律制裁，至於幫劉男掩蓋事實的人，希望能夠想想自己女兒或是未來的子女，受到這樣對待的話會不會於心不忍，也希望莊小姐這次的指控，可以讓劉男繩之於法。

南投縣府今日表示，有關某校長疑似擔任教職時對學生性騷擾案，教育處接獲訊息，即刻啓動校安通報，同時以電子信箱主動聯絡貼文作者，表達本處絕對嚴正依法處理。本案除責令校長先請假靜待調查，並召開性別平等教育委員會審議，由調查小組秉持公正、公平、專業進行調查釐清案情，依法作為勿枉勿縱。

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