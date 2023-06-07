工作板見「徵舔女生腳」時薪2千元！1點更詭異：已見怪不怪

▲有人開時薪2千元徵求舔女生的腳。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

PTT的job板看到這類徵求，令他滿頭問號，也引發眾人議論！有網友在Gossiping板PO出截圖，只見上面是工作板一則貼文，發文者開出時薪2千元，徵求女生「讓他舔腳」，且該板不只一次出現這種文，使原PO納悶不已，「job版徵被舔腳的人是怎樣的工作？」

從截圖可見，發文者在「公司名稱」、「工作職缺」2處都寫一樣的文字，「徵求女生讓我舔腳」，在「工作內容」的地方，則開出薪資「讓我舔腳 時薪2千」。原PO就表示，他時不時就會看到這類「要徵願意被舔腳」的文，「一直覺得這個工作內容很神奇，去應徵前須要檢附無香港腳證明嗎？還是要先去繭刮腳皮？」

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貼文引發議論，「就變態而已吧」、「真的是噁男聚集地」、「有夠噁爛」、「真的很噁！也太奇怪了吧？陌生人欸！」其中，就有網友指出，「會在PTT上整天說舔腳的，馬上想到一個帳號」、「他常在job板徵，已見怪不怪」、「推特看過一小三千的，兩千算低於行情」、「特殊性癖不會去推特找喔？」

大部分的人則紛紛歪樓，「好累哦！中間有休息嗎」、「舔一個小時腳都爛了吧」、「我家阿嬤可以應徵嗎」、「不能限制性別吧？會有就業歧視的問題」、「這應該去勞工局檢舉性別歧視」、「這是礁溪的那種魚吧」、「已違反性別平等工作法。」