日人來台見「1交通亂象」傻眼：學校沒教？　網默認：沒救了

▲日本人對於「台灣人違規停車卻不會不好意思」感到困惑。（示意圖／pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣的交通問題屢屢被外國人討論。一名網友即表示，自己的日本朋友來台旅遊後，看到台灣人違規停車時，臉上沒有任何歉意、一副無所謂態度感到很困擾，質疑是不是「學校都沒在教？」貼文引發議論，不少人哀嘆「沒救了」、「違規成自然」，但也有人認為每個國家都有優缺點，到當地旅遊應入境隨俗。

一名網友在PTT以「 日本人:為什麼台灣人違規不會不好意思？ 」為題發文，表示日本朋友問「台灣人違規都不會覺得不好意思的樣子，車子停在馬路中間也無所謂？是不是家庭學校都沒有在教？」還說來台灣看到這景象覺得很困擾，不想再來了，讓原PO頓時無法反駁。

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文曝光，網友炸鍋留言，不少人哀嘆台灣交通沒救，認為很多是日積月累養成的壞習慣，「習慣成自然就不會不好意思囉」、「台灣人沒在在乎其他人其他國的 自己好就好」、「官員帶頭違停+罰責太輕」、「事實就是一堆違規到成自然的」、「鬼島生存法則 久了就習慣」、「法治觀念差、價值觀隨便」、「台灣刁民亂停就事實」。

也有人分享去日本旅遊觀察到的狀況，「我人在九州，日本人都狂闖紅燈」、「昨天看人去大阪玩的實況，日本行人也會闖紅燈，地上也是很多煙蒂」。少部人則直酸，「不想來就滾」、「是日本人太龜毛了 QQ」、「愛來不來隨你,法國這麼髒也沒見法國人道歉」、「你也可以問為什麼日本小屁孩在壽司店惡作劇不會覺得不好意思」。

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