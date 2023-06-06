咪妃穿貼身背心…胸型曝！全場「O口O」瞳孔地震：該看哪

▲咪妃被網友譽為「最美人妻」。（圖／翻攝自IG／juliamisakii）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber咪妃是知名實況主，在2021年10月升格人妻，隔年8月誕下寶貝女兒，是少數被網友公認「產後比產前更美」，甚至受封「最美人妻」的女子。就有人看到咪妃IG最新照片後，忍不住發文，「咪妃真的是少數結婚後還變美的女生，這身材在同年齡的媽媽中，PR值多少啊？」話題引發熱論。

咪妃5日在IG貼出照片後，就有人馬上在PTT的Gossiping板問卦「咪妃現在身材PR值多少？」照片中，咪妃身穿淺米色背心，外面加了一件同色系的針織罩衫，下身則是鮭魚粉色的包臀長裙，整個人超有氣質。

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▲咪妃IG新照片讓網友驚呼太美。（圖／翻攝自IG／juliamisakii）

不過，因為產後「大升級」，在貼身背心的襯托下，胸型顯得更加雄偉，讓一票網友突然不知該看哪，瞬間害羞起來，「O口O」、「本來想說什麼的，但真的太大了」、「之前專訪，說因為懷孕D->F」、「超大（遮眼）。」

更多人則是大讚，咪妃現在看起來很柔美，「99（分），很美」、「超過一百分」、「就少婦感，臉變圓潤、沒那麼銳利」、「有化妝打扮，加上現在的身材，PR99。她完全就是當人妻的料」、「根本漫畫走出來的」、「老咪粉真的覺得驚艷，95有吧」、「這樣的咪妃，愛了愛了」、「一個母儀天下的感覺，武則咪」、「咪媽果然是這世界上最美的女人了。」

實際上，咪妃5月初才承認，現在確實變胖很多，不僅雙下巴看起來超明顯，肚子上的肥肉也很難消掉，「但我還是覺得之前太瘦了！」她無奈透露，產後減肥真的很難，「很多人說要瘦身就是餵母奶，我餵到現在九個月還是很難瘦。」但仍會繼續努力。