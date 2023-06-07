菲律賓警方綁架勒斃韓商　遺孀受訪吐心聲：盼南韓政府代為討公道

▲韓商池易周的遺孀崔京珍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名在菲律賓發展的企業家池易周（지익주，Jee Ick Joo，音譯），疑因不願接受向當地公務員重金行賄，2016年10月慘遭當地警方、情報人員以緝毒為名義綁架勒斃，屍體火化後骨灰沖進馬桶，昨（6）日一審法官判處該名警察和情報人員無期徒刑，遺孀受訪時表示，期盼南韓政府能夠代為向菲律賓要求，給出合理的交代。

根據《韓聯社》，池易周的遺孀崔京珍（최경진，音譯）現年56歲，其實丈夫池易周慘死後官司纏訟至今長達6年，也因此她仍待在菲律賓定居，她於當地時間今（7）日接受該報專訪時透露這幾年的心聲，「我之所以獨自留在這個傷心地、和這起悲劇共同經歷長久歲月，是為了一解丈夫的冤屈，同時希望未來別再發生類似悲劇。」

崔京珍希望菲律賓政府能夠釐清事發真相、給出一個合理的交代，同時能夠真心誠意道歉，讓定居菲律賓發展的韓國僑民能夠有一個安全的居住環境、且受到法律保障。

崔京珍淚流滿面，「在這裡我不惜捨命相求、誠摯拜託總統尹錫悅和金建希女士，希望能夠釐清為何我的丈夫（池易周）遭到菲律賓國家警察總署殘忍殺害的理由。」

▲南韓在菲律賓發展的企業家池易周，2016年10月遭到當地警方以掃毒為名義綁架殺害。（圖／達志影像／美聯社）

崔京珍痛訴，菲律賓警方濫用公權力殺害她的丈夫，然而菲律賓當局不僅未能將相關人士一網打盡、定罪，甚至還互相切割，「事件發生當下，時任菲律賓總統杜特蒂承諾，一定會抓到、並嚴懲犯人，然而經過官司纏訟後，相關警界高層人士全部以證據不足為由獲釋，究竟在這種情況下怎麼可能讓真相水落石出？」

崔京珍表示，當家庭成員遭遇這種悲劇後，自己的悲傷、痛苦情緒難以言喻，整個家庭陷入崩潰，只能靠周遭親友的祈禱和安慰苦撐度日。

據悉，池易周曾是南韓造船廠韓進重工業派駐菲律賓的高階主管，怎料2016年10月18日下午在安赫勒斯（Angeles City）住處，和女傭一起遭到菲律賓國家警察總署反毒總隊（PNP AIDG）前3級警官桑塔伊沙貝爾（Ricky Sta. Isabel）、菲律賓國家調查局（NBI）情報員歐姆朗（Jerry Omlang）等8名男子以掃毒名義持偽造拘捕令闖入逮捕。

▲涉嫌殺害池易周的菲律賓警官桑塔伊沙貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

桑塔伊沙貝爾一行人將池易周強押上車，載往警察總署反毒總隊停車場，以鐵桿絞麻繩的方式勒斃，並草草將遺體載往葬儀社草草火化，骨灰沖進馬桶裡，兇嫌甚至向家屬勒索500萬菲律賓披索（近新台幣272萬元），事後調查局在葬儀社內找到池易周所擁有的高爾夫球桿，懷疑警方以高爾夫球桿和3萬披索賄賂葬儀社，要求將屍體火化。

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