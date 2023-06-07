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泰國出租宅連死3人　前DJ陳屍家中！日記驚揭「每晚房間都有鬼」

▲▼幽靈,鬼怪,鬼,靈魂,恐怖,靈異（圖／視覺中國CFP）

▲依據他在日記裡留下的訊息，「每晚都有鬼在這個房間」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國羅勇府一處住宅飄出惡臭，直到警方等單位4日破門之後才發現，前DJ雅姆（Yam，音譯）陳屍家中，推測死亡已3至5天。已知他是這間出租房第3名死亡的房客，且日記內容提到「每晚都有鬼在這個房間」。

綜合The Thaiger、泰國頭條新聞報導，DJ雅姆高齡77歲，在鄰居注意到有惡臭味飄出之後，當地警方、救援人員等單位4日上門發現雅姆遺體。警方在調查行動中找到雅姆的日記，內容提及他患有多種疾病，被病痛、精神雙重折磨，導致生活不能自理，甚至宣稱能看見超自然現象，牆壁上也寫著他看到的超自然現象。

依據他在日記裡留下的訊息，「每晚都有鬼在這個房間」、「我不知道該怎麼辦，非常苦惱」、「他們無所不在，不分晝夜，干擾著一切」。在屋內牆上，他也寫下文字，敦促人們不要給自己造惡業，要互相關心。

警方透露，這間出租房之前就曾發生過兩起死亡事件，第一人輕生、第二人死因不明，雅姆是第3名死亡的房客，雅姆遺體已被送往醫院，將進一步調查死因。

報導指出，這起事件引起部分神祕事件調查者的好奇，知名通靈師還前往這間住處查看，但卻被現場強烈的惡臭與地上黃色液體噁心到差點吐出來，宣稱計畫在警方結束調查後要重返此地，為附近鄰居抵禦不好的能量。

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